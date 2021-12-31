CHP'den yeni yıl videosu: Bi değiştirelim baba ya! - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) AK Parti'yi "olta"ya benzettiği bir video hazırladı.

Bir diyalogun yer aldığı videoda oltayla balık tutmaya çalışan baba ile kızı yer alıyor.

Videoda bir kız çocuğu, 19 yıllık oltayla balık tutmaya çalışan fakat tutamayıp "Hava garip, rüzgâr ters, bulutlar alçak" şeklinde gerekçeler sıralayan babasına "20 yıllık oltanın hiç mi suçu yok?" diye soruyor.

Oltasıyla balık tutamayan babaya kızı, "Yıllardır bir tane balık tutamadım" diyor baba ise, "Bir zamanlar iyiydi" karşılığını veriyor.

Baba, "Yıllardır doyuruyor bizi bu olta" derken kız da babasına "Yetmez mi artık bir değiştirelim baba" karşılığını veriyor.

Videonun sonunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hayatımızı yeni kararlar güzelleştirecek. Umut sende, değiştirme gücü sende yeter ki 'yeter' de. Yeni yılımız kutlu olsun" ifadelerini kullanıyor.