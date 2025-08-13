CHP'den Zam Teklifine Tepki - Son Dakika
Politika

CHP'den Zam Teklifine Tepki

CHP'den Zam Teklifine Tepki
13.08.2025 13:30
CHP'li Karatepe, hükümetin zam teklifini samimiyetsiz buldu, kamu emeklilerine haksızlık yapıldığını belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümetin zam teklifine ilişkin, "Bu teklif, samimiyetsiz bir tekliftir. Bu teklifin ülke gerçekliğiyle hiçbir ilgisi yoktur" dedi.

CHP'li Karatepe, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Karatepe, kamu çalışanlarına ve kamu emeklilerine yapılacak zam oranının ülke gerçekliğiyle bir ilişkisinin olmadığını belirterek, "İktidardan yapılan açıklamalardan anlıyoruz ki 2026 yılının ilk 6 ayı için yüzde 10, 2'nci ayı için yüzde 6'lık bir artış teklif edilmiş. Bu teklif, samimiyetsiz bir tekliftir. Bu teklifin ülke gerçekliğiyle hiçbir ilgisi yoktur. İçinde bulunduğumuz 2025 yılının 2'nci 6 ayında, haziran ayından aralık ayına kadar olan dönemde, Merkez Bankası'nın öngörüsü gerçekleşeceğini varsaysak bile ki biz bunun gerçekçi olmadığını biliyoruz. Gerçekleşecek enflasyon yüzde 11'in üzerinde olacak. 2'nci 6 aylık dönemde TÜİK verilerine göre bile vatandaşın gerçekçi bulmadığı yaşam maliyetinin, bunun çok daha üzerinde olduğu bir dönemde, enflasyonun 2'nci 6 ayda yüzde 11'in üzerinde gerçekleşeceğini hepimizin bildiği bir dönemde, siz yılın ilk 6 ayı için yüzde 10'nunu öneremezsiniz. 2'nci 6 ayda önerdikleri yüzde 6'yla birlikte değerlendirdiğimizde, 2026 yılı için kamu çalışanlarına ve kamu emeklilerine önerdikleri birleşik artış oranı yüzde 16,6'dır" dedi.

'EMEKLİ MEMURLARA HAKSIZLIK YAPILDI'

Vatandaşı, üzerinden tasarruf yapılabilecek, emeklerinin karşılığı verilmeyecek bir kesim olarak görmediklerini ifade eden Karatepe, "Kamudan emekli olan memurlara da bir haksızlık yapıldığını biliyoruz. Hatırlayacaksınız; 2023 yılı Mayıs ayında Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılırken, o zaman kamuda çalışanlara seyyanen bir artış yapılmıştı. 8 bin liralık bir artış yapılmıştı. Fakat iktidar, kanuna aynen şöyle bir madde koydu. 'Bu artış, seyyanen yapılan zam ileride bu kamu çalışanlarını ne emekli ikramiyesine yansıyacak ne emekli maaşına yansıyacak, diğer özlük haklarına da yansımayacak. Sadece çalışırken alacakları bir artış, başka hiçbir şeye yansımayacak' denildi. Vatandaşına böyle tuzak kuran bir iktidarla karşı karşıyasınız. 'Ben şimdi size veriyorum ama ileride emekli olduğunuzda aç kalacaksınız' ifadesini kanunda bir maddeye dönüştüren bir iktidarla karşı karşıyayız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak şunu taahhüt ediyoruz. İktidara geldiğimizde yapacağımız yasal düzenlemeyle öncelikle bu seyyanen zammın sosyal haklara yansımayacağına ilişkin maddeyi yürürlükten kaldıracağız. Bu hakkın çalışmadığınız dönemde de refah içerisinde yaşamanıza imkan verecek bir emekli aylığına dönüşmesini sağlayacağız. Aynı zamanda şu anda halihazırda emekli olan ve bu seyyanen zamdan yararlanamayan kamu emekçilerimize de bu artışı yansıtacağımızı ifade etmek isterim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.