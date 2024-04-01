CHP Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu\'ndan Ödeme Uyarısı

Denizli'de kesin olmayan sonuçlara göre seçimi önde tamamlayan CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Kim bu günden sonra bir ödeme yapar, yapılacak ödeminin altına imza atarsa sorumluluğu ona ait olacaktır" dedi.
Denizli'de resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan CHP'li Bülent Nuri Çavuşoğlu, CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum ile birlikte Denizli Büyükşehir Belediyesi önünde bir açıklama yaptı.
Denizli'deki seçim sonuçlarını değerlendiren İl Başkanı Horzum, "31 Mart itibariyle Denizli'deki yerel seçimleri tamamladık. Seçimde bize teveccüh gösteren halkımıza teşekkür ediyoruz. Kazanan Denizli olacak, kazanan halkımız olacak. Devir teslim törenleri yapılana kadar bazı tedbirleri de almamız gerekiyor" dedi.
Açıklamasında belediye personeline uyarılarda bulunan Bülent Nuri Çavuşoğlu ise, "Resmi sonuçlar olmasa da gayri resmi sonuçlara göre Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Biz Denizli Büyükşehir Belediyesinin 30 Mart tarihi itibariyle maliyeden, gelen parasını biliyoruz. 10 Nisan itibariyle İller Bankasından gelecek bir ödemesi var. Bu ödemelerle ayın 15'inde ödenecek maaşları dikkate aldığımızda, seçim süreci değerlendirildiğinde seçim de yapılan harcamalar, bugüne kadar yapılan harcamalarla ilgili bizim gördüğümüz, bildiğimiz, düşündüğümüz sıkıntıların hepsini derleyip topladığımızda gerek DESKİ'de gerekse belediye kuruluşlarında birçok ödemenin bu kısa sürede yapılacağını düşünmekteyiz. Buradan tüm personele, bunun altına imza atacaklara sesleniyorum. Bugünden itibaren yapacağınız her türlü ödeme, atacağınız her türlü imzanın sorumluluğu size aittir. Geçmişle ilgili hesaplar konusunda zaten gereğini yapacağım. Bu günden itibaren alacak olanlara da sesleniyorum. Denizli Büyükşehir Belediyesinden kimin alacağı varsa, bütün alacaklar bizi bekleyecek" diye konuştu.
"Bilen duyan bana bildirsin"
Bu günden sonra gerekli, gereksiz yapılacak her türlü harcamanın hesabını imza atanların vereceğine dikkat çeken Çavuşoğlu, "Bizim aldığımız duyumlara göre de gerek belediye içinden gerekse belediyeden bize ulaşan, evrakların dışarıya çıkartıldığı söylenmektedir. Bunlarla ilgili kamera kayıtları, çekimleri arkadaşlarımız tarafından devam etmektedir. Bunlarında takipçisi olacağız. Bugünden itibaren yaşanmış veya yaşanacak. Bütün olaylarla ilgili bilgisi olup da içeriden dışarıdan bizimle bilgilerini paylaşmak isteyen her kim varsa DM yoluyla direkt sosyal medya üzerinden özel hesaplarımdan bana ulaşabilirler. Bugünden sonra Denizli Büyükşehir Belediyesinin bir kuruşu dahi kimseye yedirmeyeceğiz. Yiyen, hesaplar incelendikten sonra ortaya çıkan ne varsa sonuna kadar takip edeceğiz" şeklinde konuştu.
"Sonuna kadar takipçi olacağım"
"Bugünden itibaren yapılacak her türlü ödemenin altına imza atılan evrakın hesabını gittiği yere kadar soracağım" diyen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Burada çalışan tüm personeli uyarıyorum. Bugünden sonra atacağınız imzaların sorumluluğu hem şahsınıza olacaktır; hem cezai hem de hukuki anlamda takibini yapacağız. Özellikle seçim harcamaların tamamının belediye bütçesiyle finanse edildiğini bizler biliyoruz. Bu finansmanın takipçisiyiz. Bu oyuna alet olmasınlar. İftar adı altında yapılan seçim şovlarına personel araçlarıyla yapılan yardımları bütün yardımlarla dağıtılanların hepsi kayıtlarımızda var. Kim bugünden sonra bir ödeme yapar, yapılacak ödeminin altına imza atarsa sorumluluğu ona ait olacaktır. Bütün ödemeler biz gelinceye kadar bekleyecek, göreve geldiğimiz gün hakla batılı ayıracağız. Haklı ile haksızı ayıracağız. Bunun da sözünü veriyorum. Hakkıyla kimin belediyeden alacağı varsa kalmayacak. Ama hakkı olmadan kim belediyeden bir aldıysa da onu geri ödeyene kadar peşinden gideceğim. Herkes ayağını denk alsın." - DENİZLİ
Son Dakika › Politika › CHP Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'ndan Ödeme Uyarısı - Son Dakika
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