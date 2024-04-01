YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
CHP Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'ndan Ödeme Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
TEsttttt
Politika

CHP Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'ndan Ödeme Uyarısı

CHP Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu\'ndan Ödeme Uyarısı

Denizli'de kesin olmayan sonuçlara göre seçimi önde tamamlayan CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu, ödemelerin sorumluluğunun kendilerine ait olacağını belirtti. Ayrıca, belediye içinden ve dışından gelen evrakların takip edileceği ve her türlü harcamanın hesabının sorulacağı vurgulandı.

01.04.2024 10:59  Güncelleme: 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de kesin olmayan sonuçlara göre seçimi önde tamamlayan CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Kim bu günden sonra bir ödeme yapar, yapılacak ödeminin altına imza atarsa sorumluluğu ona ait olacaktır" dedi.

Denizli'de resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan CHP'li Bülent Nuri Çavuşoğlu, CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum ile birlikte Denizli Büyükşehir Belediyesi önünde bir açıklama yaptı.

Denizli'deki seçim sonuçlarını değerlendiren İl Başkanı Horzum, "31 Mart itibariyle Denizli'deki yerel seçimleri tamamladık. Seçimde bize teveccüh gösteren halkımıza teşekkür ediyoruz. Kazanan Denizli olacak, kazanan halkımız olacak. Devir teslim törenleri yapılana kadar bazı tedbirleri de almamız gerekiyor" dedi.

Açıklamasında belediye personeline uyarılarda bulunan Bülent Nuri Çavuşoğlu ise, "Resmi sonuçlar olmasa da gayri resmi sonuçlara göre Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Biz Denizli Büyükşehir Belediyesinin 30 Mart tarihi itibariyle maliyeden, gelen parasını biliyoruz. 10 Nisan itibariyle İller Bankasından gelecek bir ödemesi var. Bu ödemelerle ayın 15'inde ödenecek maaşları dikkate aldığımızda, seçim süreci değerlendirildiğinde seçim de yapılan harcamalar, bugüne kadar yapılan harcamalarla ilgili bizim gördüğümüz, bildiğimiz, düşündüğümüz sıkıntıların hepsini derleyip topladığımızda gerek DESKİ'de gerekse belediye kuruluşlarında birçok ödemenin bu kısa sürede yapılacağını düşünmekteyiz. Buradan tüm personele, bunun altına imza atacaklara sesleniyorum. Bugünden itibaren yapacağınız her türlü ödeme, atacağınız her türlü imzanın sorumluluğu size aittir. Geçmişle ilgili hesaplar konusunda zaten gereğini yapacağım. Bu günden itibaren alacak olanlara da sesleniyorum. Denizli Büyükşehir Belediyesinden kimin alacağı varsa, bütün alacaklar bizi bekleyecek" diye konuştu.

"Bilen duyan bana bildirsin"

Bu günden sonra gerekli, gereksiz yapılacak her türlü harcamanın hesabını imza atanların vereceğine dikkat çeken Çavuşoğlu, "Bizim aldığımız duyumlara göre de gerek belediye içinden gerekse belediyeden bize ulaşan, evrakların dışarıya çıkartıldığı söylenmektedir. Bunlarla ilgili kamera kayıtları, çekimleri arkadaşlarımız tarafından devam etmektedir. Bunlarında takipçisi olacağız. Bugünden itibaren yaşanmış veya yaşanacak. Bütün olaylarla ilgili bilgisi olup da içeriden dışarıdan bizimle bilgilerini paylaşmak isteyen her kim varsa DM yoluyla direkt sosyal medya üzerinden özel hesaplarımdan bana ulaşabilirler. Bugünden sonra Denizli Büyükşehir Belediyesinin bir kuruşu dahi kimseye yedirmeyeceğiz. Yiyen, hesaplar incelendikten sonra ortaya çıkan ne varsa sonuna kadar takip edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Sonuna kadar takipçi olacağım"

"Bugünden itibaren yapılacak her türlü ödemenin altına imza atılan evrakın hesabını gittiği yere kadar soracağım" diyen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Burada çalışan tüm personeli uyarıyorum. Bugünden sonra atacağınız imzaların sorumluluğu hem şahsınıza olacaktır; hem cezai hem de hukuki anlamda takibini yapacağız. Özellikle seçim harcamaların tamamının belediye bütçesiyle finanse edildiğini bizler biliyoruz. Bu finansmanın takipçisiyiz. Bu oyuna alet olmasınlar. İftar adı altında yapılan seçim şovlarına personel araçlarıyla yapılan yardımları bütün yardımlarla dağıtılanların hepsi kayıtlarımızda var. Kim bugünden sonra bir ödeme yapar, yapılacak ödeminin altına imza atarsa sorumluluğu ona ait olacaktır. Bütün ödemeler biz gelinceye kadar bekleyecek, göreve geldiğimiz gün hakla batılı ayıracağız. Haklı ile haksızı ayıracağız. Bunun da sözünü veriyorum. Hakkıyla kimin belediyeden alacağı varsa kalmayacak. Ama hakkı olmadan kim belediyeden bir aldıysa da onu geri ödeyene kadar peşinden gideceğim. Herkes ayağını denk alsın." - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'ndan Ödeme Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yeniden seçildi
    12:13 Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yeniden seçildi

    Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde yüzde 54,5 oy oranıyla birinci çıkarak Karatay Belediye Başkanlığı'na tekrar seçildi. Kılca, seçim sonuçlarına ilişkin teşekkür açıklaması yaptı ve yeni dönemde daha fazla yatırım ve hizmetle Karatay'ın her köşesinde olacaklarını belirtti. Ayrıca, Cumhur İttifakı mensuplarına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

  • Adana'da göçmen kaçakçılarına operasyon: 10 yabancı uyruklu şahıs yakalandı, 2 organizatör tutuklandı
    12:10 Adana'da göçmen kaçakçılarına operasyon: 10 yabancı uyruklu şahıs yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

    Adana'da yapılan operasyonda göçmen kaçakçılığı yapan şebekelere yönelik düzenlenen operasyonda 10 yabancı uyruklu şahıs ve 2 organizatör yakalandı. Yakalanan 10 yabancı uyruklu şahıs geri gönderme merkezine gönderilirken 2 organizatör ise tutuklandı.

  • Ardahan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
    12:10 Ardahan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

    Ardahan Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, Kars'tan kargoyla uyuşturucu madde getiren minibüsü durdurarak 3 şüpheliyi gözaltına aldığını açıkladı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

  • Hakan Ural, İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı
    12:09 Hakan Ural, İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı

    Hakan Ural, daha önce Murat Kurum'un kazanacağını belirttiği İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun galibiyetiyle ilgili açıklama yaptı. Ural, Kurum'un tarihi farkla kazanacağını söylemişti ancak sonuçlar İmamoğlu'nun lehine sonuçlandı. Ural, eleştirilere cevap vererek, aşağılayan zihniyete acıyarak gülüyor ve ayrışmadan, öfkelemeden ömürden zevk almaya çağrıda bulunuyor.

  • Antalya'da CHP Adayı Muhittin Böcek Seçimlerde Önde
    12:08 Antalya'da CHP Adayı Muhittin Böcek Seçimlerde Önde

    ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Antalya'daki yerel seçimlerde saat 10.05 itibarıyla CHP Adayı Muhittin Böcek yüzde 48.65, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hakan Tütüncü yüzde 40.02 oy aldı. Oy sayım işlemleri devam ediyor ve açılan sandıklara göre Böcek önde bulunuyor.

  • CHP Fatih Belediye Başkan Adayı Mahir Polat: Türkiye Artık Değişmiştir
    12:06 CHP Fatih Belediye Başkan Adayı Mahir Polat: Türkiye Artık Değişmiştir

    CHP Fatih Belediye Başkan Adayı Mahir Polat, Fatih'teki son durumu açıkladı ve Türkiye'nin değiştiğini vurguladı.

  • AK Parti Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük Yeniden Seçildi
    12:04 AK Parti Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük Yeniden Seçildi

    Seçim çalışmaları boyunca ilgiyle karşılanan AK Parti Pütürge Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük, oyların yüzde 54.4'ünü alarak yeniden Pütürge Belediye Başkanı seçildi. Sülük, önümüzdeki 5 yılda yarım kalan hizmetleri hayata geçireceklerini söyledi.

  • Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde İskender Yıldırım yeniden belediye başkanı seçildi
    12:04 Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde İskender Yıldırım yeniden belediye başkanı seçildi

    Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde mevcut Belediye Başkanı İskender Yıldırım, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yeniden başkan seçildi. Yıldırım, 6 bin 949 oy alarak rakiplerini geride bıraktı.

  • Adıyaman'ın Besni ilçesinin yeni belediye başkanı Reşit Alkan oldu
    12:03 Adıyaman'ın Besni ilçesinin yeni belediye başkanı Reşit Alkan oldu

    Besni ilçesinde yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Reşit Alkan, 6 bin 912 oy alarak belediye başkanı seçildi. CHP'nin adayı Vakkas Acar ise 20 oy farkla ikinci oldu.

  • Denizli'de CHP binasının balkonu çöktü: 1 ölü, 17 yaralı
    12:01 Denizli'de CHP binasının balkonu çöktü: 1 ölü, 17 yaralı

    Denizli'nin Tavas ilçesinde, CHP binasında seçim sonuçlarının kutlanması sırasında balkonun çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Seçim kutlamaları için CHP Tavas İlçe Başkanlığı binasına gelen bir grup, balkonda sevinç gösterilerinde bulundu. Bu sırada, iki katlı binanın birinci katındaki balkon çöktü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 18 kişi, ambulansla Tavas Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Mehmet Palaz (60) hastanede yaşamını yitirdi. Yaralılardan 13'ü tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 4'ünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

  • İYİ Parti Nevşehir'de Rasim Arı'yı tekrar belediye başkanı seçti
    12:01 İYİ Parti Nevşehir'de Rasim Arı'yı tekrar belediye başkanı seçti

    İYİ Parti'nin kazandığı tek il olan Nevşehir'de Rasim Arı tekrar belediye başkanlığına seçildi. Arı 2019 seçimlerinde AK Parti'den başkan seçilmiş ancak 2021 yılında sağlık sorunlarını göstererek istifa etmişti. Belediye Başkan Adayı Rasim Arı oyların büyük bir çoğunluğunu alarak Belediye Başkanı seçildi. İyi Partinin Türkiye genelinde kazandığı tek il ise Nevşehir oldu.


11:46 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten seçim sonrası ilk mesaj Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten seçim sonrası ilk mesaj
11:37 Cumhur İttifakı, ortak adayla kazanacağı 4 ili diğer partilere kaptırdı Cumhur İttifakı, ortak adayla kazanacağı 4 ili diğer partilere kaptırdı
11:21 Seçime katılım oranı yüzde 78.11 oldu Seçime katılım oranı yüzde 78.11 oldu
10:53 İstanbul’da 12 ilçe daha CHP’ye geçti Beyoğlu’nda 35 yıl sonra gelen seçim zaferi İstanbul'da 12 ilçe daha CHP'ye geçti! Beyoğlu'nda 35 yıl sonra gelen seçim zaferi
07:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim tartışmalarına noktayı koydu Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim tartışmalarına noktayı koydu
10:58 YRP’nin İstanbul Adayı Mehmet Altınöz sonuçları böyle değerlendirdi: Bu tablo bir erken seçim tablosu YRP'nin İstanbul Adayı Mehmet Altınöz sonuçları böyle değerlendirdi: Bu tablo bir erken seçim tablosu
10:18 Akşener görevi bırakıyor mu Gözler bugün düzenleyeceği basın toplantısına çevrildi Akşener görevi bırakıyor mu? Gözler bugün düzenleyeceği basın toplantısına çevrildi
09:53 Keçiören Belediyesi CHP’ye geçti, Turgut Altınok’un dev afişi indirildi Keçiören Belediyesi CHP'ye geçti, Turgut Altınok'un dev afişi indirildi
09:18 Seren Serengil’den Sinan Akçıl’ın seçim sonrası sözlerine sert tepki: Ne dönek adamsın Seren Serengil'den Sinan Akçıl'ın seçim sonrası sözlerine sert tepki: Ne dönek adamsın
08:26 Özel’in yüzünü güldüren harita CHP 420 belediye başkanlığı kazanmayı başardı Özel'in yüzünü güldüren harita! CHP 420 belediye başkanlığı kazanmayı başardı
07:20 Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, rakibine fark attı Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, rakibine fark attı
07:09 Türkiye’deki yerel seçimler dünya basınında geniş yankı uyandırdı Türkiye'deki yerel seçimler dünya basınında geniş yankı uyandırdı
03:00 Cübbeli Ahmet Hoca’dan yerel seçim değerlendirmesi Cübbeli Ahmet Hoca'dan yerel seçim değerlendirmesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 12:15:12. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'ndan Ödeme Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement