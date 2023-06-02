CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül: 'Biz Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olmaya devam edeceğiz' - Son Dakika
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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül: 'Biz Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olmaya devam edeceğiz'

02.06.2023 20:31

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, muhalefetin seçim sonuçlarından kaygılara kapılmaması gerektiğini ve herkesi kucaklamaları gerektiğini söyledi. Ayrıca, Can Atalay'ın hapiste tutulmasının demokrasi adına kabul edilemez olduğunu belirtti ve CHP'nin kurumsal kimliğinin seçilme şansını artırdığını ifade etti.

CHP çatısı altında seçime giren ve seçilen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül TBMM'de basın toplantısı düzenledi. CHP'den Milletvekili seçilen ama başka partilere geçen isimleri eleştiren Sarıgül, Kılıçdaroğlu için büyük bir vefa gösterdi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Sarıgül, "Ben Erzincanlıyım. Bütün arkadaşlarım ahde vefaya önem verir ama CHP'nin kurumsal kimliği olmasaydı seçilme şansım zordu. Önümüzdeki günlerde arkadaşlarımızla değerlendirme yapacağız, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

PARTİSİYLE BİRLİKYE CHP'YE KATILACAK

Mustafa Sarıgül'ün genel başkan olduğu TDP'nin önümüzdeki günlerde bir büyük kongre düzenleyeceği ve CHP'ye katılma kararı alacağı öğrenildi. Sarıgül 2020 yılında DSP'den ayrılarak Türkiye Değişim Partisi'ni kurmuştu.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül: 'Biz Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olmaya devam edeceğiz' - Son Dakika


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