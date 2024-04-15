CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül: Sandıktan çıkan milletin sesine kulak vermek zorundayız

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Sandıktan çıkan milletin sesi, kulak vermek zorundayız" dedi.
Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde halkın seçme ve seçilme hakkına, şehrine ve ülkesine sahip çıktığını belirtti.
Seçimlerin hem Türkiye hem de demokrasi yorgunu dünya için bir umut olduğunu ifade eden Sarıgül, "Seçmen, sandık yoluyla uyarısını yaptı, mesajlarını verdi, en güçlü şekilde, hatta feryat ederek, 'geçinemiyoruz'." ifadesini kullandı.
Sarıgül, sandıktan çıkan sesin siyasileri, bütünleşmeye ve normalleşmeye çağırdığını kaydederek, "Sandıktan çıkan milletin sesi, kulak vermek zorundayız. Sayın Erdoğan'ın ve parti liderimiz Sayın Özgür Özel'in seçim sonrasında yaptıkları konuşmalar, bayramlaşmalar, diyalogdan yana tavırlar ülkemizi rahatlatmıştır. Bunun kıymetini bilelim. Bu havayı koruyalım. Partilerimiz arasındaki rekabeti kimlik siyasetinden çıkaralım, demokratik rekabete çevirelim. Siyasetin olağan hale dönmesini sağlayalım." diye konuştu.
CHP'li Sarıgül, partisinin genel seçimlerde de yüksek bir oy oranı almasını beklediklerini dile getirdi.
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