CHP Gençlik Kolları Başkanı İstifa Etti - Son Dakika
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Politika

CHP Gençlik Kolları Başkanı İstifa Etti

CHP Gençlik Kolları Başkanı İstifa Etti

CHP Afyonkarahisar Gençlik Kolları Başkanı Asım Karaduman, partisini ve görevini bıraktığını açıkladı.

24.12.2024 14:59
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Asım Karaduman, sitem dolu sözlerle görevinden ve partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Geçtiğimiz aylarda yapılan seçim sonrası CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanlığı görevini üstlenen Asım Karaduman istifa açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yıllardır gönül vererek devam ettiğim görevimi ve parti üyeliğimi gün itibari ile sonlandırmış bulunuyorum. Hepinizden helallik istiyorum. Ayrıca bugün beni bu raddeye getiren parti büyüklerimize ayrıca teşekkür ederim. Verdiğimiz her emeği karşılıksız bıraktılar ve yolumuza başka bir siyasi arenada devam etmemiz gerektiğini hatırlattılar. İktidar gençler ile gelecek dedikçe kendi konfor alanından çıkmayan yönetimlerimiz liyakatsiz bir şekilde hareket etmeye devam ettikçe iktidar yolunda büyük darbe yiyeceklerini de bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Gençlerin siyasetteki önünü kesmek isteyenlere inat gençlere değer veren bir siyasi arenada yeniden karşılaşacağız. Kamuoyuna saygılarımla." - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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