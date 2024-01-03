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CHP Genel Başkan Yardımcıları, 28 Şubat davası tutuklularını ziyaret etti - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcıları, 28 Şubat davası tutuklularını ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ve Yankı Bağcıoğlu, 28 Şubat davası kapsamında tutuklu bulunan emekli askerleri Sincan Cezaevi'nde ziyaret etti. Ziyaret sonrası yapılan açıklamada, emekli askerlerin yıllarca PKK terör örgütüyle savaştığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin birçok kumpasa maruz kaldığı vurgulandı. Ayrıca, Adli Tıp Kurumu tarafından verilen 'cezaevinde yaşayamaz' raporunun bir an önce değerlendirilmesi ve işleme konulması gerektiği ifade edildi.

CHP Genel Başkan Yardımcıları, 28 Şubat davası tutuklularını ziyaret etti
03.01.2024 - 18:41,
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CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ile Yankı Bağcıoğlu, 28 Şubat davası kapsamında tutuklu bulunan emekli askerleri Sincan Cezaevi'nde ziyaret etti.

Gökçen ile Bağcıoğlu, 28 Şubat davası tutuklusu emekli Orgeneral Fevzi Türkeri, emekli Korgeneral Yıldırım Türker, emekli Tümgeneral Erol Özkasnak ve emekli Tümgeneral Cevat Temel Özkaynak'ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Yankı Bağcıoğlu, söz konusu emekli askerlerin yıllarca dağlarda PKK terör örgütüyle savaştıklarını belirtti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 2007-2015 yılları arasında birçok kumpasa maruz kaldığına dikkat çeken Bağcıoğlu, "TSK'nın birçok subayı, astsubayı, generali, amirali tasfiye edildi. Bazıları hapishanelerde vefat etti. 28 Şubat da bu zincirin bir parçası. Fakat bunun yanında olayın bir de insani boyutu var. Nisan 2023 tarihinde Adli Tıp Kurumu tarafından komutanlarımız hakkında 'cezaevinde yaşayamaz' raporu verildi. ve bu Cumhurbaşkanı'nın onayını bekliyor. Bu raporun bir an önce insani bir sorumluluk olarak dikkate alınması, değerlendirilmesi ve işleme konulması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun takipçisi olacağız" dedi

Gökçe Gökçen ise söz konusu askerlerin tutukluluk hallerinin devam etmesinin adalet sisteminde yaşanan bir sorun olduğunu savunarak, "Bu raporun Cumhurbaşkanlığı tarafından değerlendirmeye alınması gerekiyor. Çetin Doğan'ın avukatlarından aldığımız bilgiye göre daha öncesinde bu adli tıp raporunun Adalet Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı'na iletilip iletilmediği sorulmuştu. Adalet Bakanlığı'nın onlara verdiği cevaba göre, adli tıp raporu Cumhurbaşkanlığı makamında uzun bir süredir bekliyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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