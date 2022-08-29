CHP heyeti Malatya'da temaslarda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

CHP heyeti Malatya'da temaslarda bulundu

29.08.2022 14:34
CHP heyeti Malatya'da temaslarda bulundu

CHP genel başkan yardımcıları Fethi Açıkel, Veli Ağbaba ve Onursal Adıgüzel Malatya'da basın toplantısı düzenledi.

CHP genel başkan yardımcıları Fethi Açıkel, Veli Ağbaba ve Onursal Adıgüzel Malatya'da basın toplantısı düzenledi.

Açıkel, partisinin il başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, Cumhuriyet tarihinin en önemli ve kritik seçimine doğru ilerlediklerini söyledi.

Bu yüzden her kesimle bir araya gelmek istediklerini ifade eden Açıkel, şöyle devam etti:

"Herkesle helalleşmek ve bütün Türkiye'yi, 85 milyonu kucaklamak istiyoruz. Şu an Türkiye'nin tüm gazetecileri, akademisyenleri, doktorları, sanatçıları ve en çok da gençleri baskı altında. Bu anlamda her türlü provokasyonu boşa çıkaracak şekilde yürüyüş, siyaset gerçekleştiriyoruz. Bu ülkenin muhafazakar demokratlarını, milliyetçi demokratlarını, sağ demokratlarını, Kürt demokratlarını, sosyal demokratlarını, Cumhuriyetçi demokratlarını, bir araya getiriyoruz."

Onursal Adıgüzel de çeşitli çalışmalar yaptıklarını, partilerinin dijital altyapısının güçlendirilmesi ve seçim dönemine yönelik hazırlıklarının olduğunu belirterek, bu kapsamda 13. büyükşehir olarak Malatya'yı ziyaret ettiklerini dile getirdi.

Türkiye'nin çok zengin bir ülke olduğunu anlatan Adıgüzel, "Ama ne yazık ki kötü yönetiliyor. Eğer Türkiye iyi yönetilirse bütün vatandaşlarımızın refah düzeyi artar. Bunu sadece ekonomik olarak söylemiyorum. Vatandaşın mutlu olacağı, gençlerin kendini rahatça ifade edebileceği, festivalini yapabileceği, emeklinin huzur içinde tatil yapabileceği, fırsatları bulabileceği bir ortamı hep birlikte hayata geçireceğiz." dedi.

Veli Ağbaba ise bazı festivallerin iptal edilmesini eleştirerek, "Gençlerin organizasyonlarını yasaklamaya çalışıyorlar. Bazı firmaların yapmış olduğu festivalleri yasaklamaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Gülizar Biçer Karaca: 'Biz Kadınların İsyanı Karşılık Buldu. Nihayet Gülşen'e Tahliye Kararı' Gülizar Biçer Karaca: 'Biz Kadınların İsyanı Karşılık Buldu. Nihayet Gülşen'e Tahliye Kararı' Veli Ağbaba: 'Anadolu'da 'Bal Tutan Parmağını Yer' Diye Atasözü Var. Bunlar Bırakın Parmağı Arıyı Yemişler' Veli Ağbaba: 'Anadolu'da 'Bal Tutan Parmağını Yer' Diye Atasözü Var. Bunlar Bırakın Parmağı Arıyı Yemişler'
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Onursal Adıgüzel, Veli Ağbaba, Malatya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP heyeti Malatya'da temaslarda bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:24 Abdullah Gül, "30 Ağustos kutlamalarına katılmıyordu" iddialarına tepki gösterdi: Bütün milli bayramlara katıldım ve gurur duydum
13:42 AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'da yakalandı
13:23 İmam hatiplilerle ilgili sözleri sebebiyle tutuklanan Gülşen, ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı
13:16 Barça'nın yıldızı Aubameyang hayatının şokunu yaşadı! Evine giren 4 hırsız tarafından darp edilip, gaspa uğradı
13:07 Samsun'da iki kadın, "kıskançlık" sebebiyle saç saça, baş başa birbirine girdi! O anlar kameralara yansıdı
12:32 Oreo ürününde salmonella bakterisi var mı? Mondelez şirketi: Türkiye'ye gelen ürünler bahsi geçen üretim tesislerinden ithal edilmedi
12:25 Defne Samyeli, Abidin şarkısının klibinde elleriyle çikolata yedi
12:00 Rusya'nın en büyük hacker grubu Killnet, "Ruslara asla SİHA satmayız" sözleri sonrası Baykar ve Bayraktar ailesi için tehdit mesajı yayınladı
11:52 Kılıçdaroğlu, aradıkları aday profilini açıkladı: Egosuna yenik düşmeyecek, "Nereden çıktı bu 6'lı masa" demeyecek biri lazım
11:45 Ceza, rap dünyasını sarsan acı haberi verdi: Rapçi Selim Muran hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 14:34:38. #1.12#
SON DAKİKA: CHP heyeti Malatya'da temaslarda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement