CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Ardahan'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye'de çalışanların yüzde 56'sınn asgari ücretle çalıştığını ve asgari ücretin olağan ücret durumuna geldiğini söyledi.

Beraberindeki milletvekilleriyle CHP İl Başkanlığını ziyaret eden Ağbaba, burada partililerle bir araya geldi.

Ağbaba, burada yaptığı konuşmada, Ardahanlılarla buluşmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Ardahan'dan önce bazı illerde bulunduğunu, gittiği her ilde vatandaşın ekonomik sıkıntıları ile karşılaştığı öne süren Ağbaba, şunları dile getirdi:

"Çalışanlarımızın yüzde 56'sı asgari ücretle çalışıyor. Yani asgari ücret olağan ücret olmuş durumda. Türkiye'nin özeti bu. Türkiye'de ekonomi durma noktasına gelmiş. Bakın gübre satılmıyor. Biraz önce bir kooperatifi aradık gübre var mı, yok. Çiftçi üretebiliyor mu, üretemiyor. Yoksul yoksullaşıyor. Büyük bir burhanla karşı karşıyayız. Her 2 gençten biri iş bulamıyor. Genç işsizimiz 10 milyonu aşmış, işsizlikle birlikte bir de yokluk var. Bu işsizliği ve yokluğu CHP iktidarında çözeriz."

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Ankara ziyaretine de değinen Ağbaba, hükümetin dış politikasını eleştirdi.

Ağbaba, Türkiye'nin gündeminin her gün yoğun olduğunu belirterek, "Türkiye bir uçuşa geçmiş ama yukarı doğru değil, aşağı doğru bir uçuşa hızla gelmiş durumdayız, uçurumun dibine. Hepimizin görevi Türkiye'yi bu uçurumdan çıkarmak. Biz de parti olarak bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz, önerilerimizi söylüyoruz. Ekonomik darbe girişimi varmış. Varsa ekonomik darbe girişimi bunun faili 19 yıldır bu ülkeyi yönetenlerdir." diye konuştu.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'i ziyaret eden Ağbaba, CHP'li belediyelerin örnek çalışmalar yaptığını, Ardahan'ın da bu illerden biri olduğunu söyledi.

Ağbaba ve beraberindekiler esnafı da ziyaret etti, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.