CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba Malatya'da bayramlaşma programına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba Malatya'da bayramlaşma programına katıldı

03.05.2022 13:02

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya'da partisince düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya'da partisince düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Ağbaba, CHP Malatya İl Başkanlığında düzenlenen programdaki konuşmasında, Kovid-19 salgınından sonra ilk kez yüz yüze bayramlaşma imkanı bulduklarını söyledi.

Katılımcılara teşekkür ederek herkesin bayramı kutlayan Ağbaba, şöyle devam etti:

"İnşallah bu zorlu süreci bir daha yaşamayız. Dünyayı saran bir illetti, hepimizin hayatımızı etkiledi. En başta sağlık çalışanları olmak üzere birçok vatandaşımız da hayatını kaybetti. Başta sağlık çalışanları olmak üzere rahmetli olan herkese Allah rahmet eylesin. Malatya hiç kuşkusuz Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri değil, Türkiye'nin en güzel şehri. İnsanıyla, yetiştirmiş olduğu değerleriyle, kardeşlik kültürüyle, Malatya'ya has, siyasi görüşü ne olursa olsun duruşuyla Türkiye'nin en güzel şehri. Bu şehrin huzuru, kardeşliği, birliğinde katkısı, emeği olan, hangi siyasi görüşten olursa olsun herkese buradan minnetlerimizi, saygılarımızı yolluyoruz. Allah onlardan, hepsinden razı olsun."

Ekonomide zor bir sürecin yaşandığını ifade eden Ağbaba, "Borsa Başkanı'mız burada, kayısı üreticileri burada. Maalesef kayısıda don felaketi yaşadık. Umarım bunu da hep beraber aşacağız. Devletimizin imkanlarıyla hep beraber bunları da aşacağız. Dünyada savaşın olmadığı, sömürünün olmadığı, hep kardeşliğin olduğu, hakça üretip, hakça paylaştığımız bir dünya, bir Türkiye yaratmak umuduyla yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

İl Başkanı Enver Kiraz da hem teşkilatlarıyla hem de hemşehrilileriyle buluştukları önemli bir bayramlaşma yaşadıklarını belirterek, herkesin bayramını tebrik etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba Malatya'da bayramlaşma programına katıldı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba Malatya'da bayramlaşma programına katıldı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba Malatya'da bayramlaşma programına katıldı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba Malatya'da bayramlaşma programına katıldı

YORUMLAR
500
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, partisinin bayramlaşma töreninde konuştu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, partisinin bayramlaşma töreninde konuştu DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, İscehisar'da bayramlaşma törenine katıldı DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, İscehisar'da bayramlaşma törenine katıldı

Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba Malatya'da bayramlaşma programına katıldı - Son Dakika


Son Dakika
13:42 Alkol alan vatandaş dengesini kaybedip tepeden yuvarlandı
13:39 Ankara'da bir sapık, lise öğrencisinin balkona astığı taytı önce kokladı, sonra çaldı
13:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 milyon Suriyeli'nin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak proje hazırlığındayız
13:36 Kim Kardashian, Met Gala'ya Marilyn Monroe'nun ikonik elbisesiyle katıldı
13:35 İmamoğlu, Rize'de AK Parti'ye yüklendi: 'Her şeyi ben kazanacağım' diye diye üst üste 2 defa kaybettiniz
12:44 5. kattan düşen Eyüp bebek yaşamını yitirdi
12:42 FIFA, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasını paylaştı! Demet Akalın'dan cevap gecikmedi
12:40 Olası enflasyona göre temmuz ayı zam tahminleri
11:36 Fenerbahçeli Berisha'ya uzaklaştırma kararı
11:35 Blake Lively, Met Gala'da şov yaptı! Elbisenin üstünden bir elbise daha çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 13:59:43. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba Malatya'da bayramlaşma programına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement