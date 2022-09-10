CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, Şanlıurfa'da basın toplantısı düzenledi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Tarımı tekrar ayağa kaldıracağız. Çiftçimizi de köylümüzü de tekrar milletin efendisi yapacağız." dedi.

Akın, Şanlıurfa Baro su Tahir Elçi Konferans Salonu'nda, Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve CHP İl Başkanı Ferhat Karadağ'ın katılımıyla düzenlediği basın toplantısında, güneş enerji santrali çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa ziyaretinde çiftçilere tarımsal sulama için elektriği ücretsiz verecekleri sözünü hatırlatan Akın, şöyle konuştu:

"Tarımı tekrar ayağa kaldıracağız, çiftçimizi de köylümüzü de tekrar milletin efendisi yapacağız. Güneş enerji santralleri için 2 alternatifimiz var; birincisi açık kanallar üzerine güneş panellerini kurup hem arazi tasarrufunu sağlamak hem açık kanallarda gerçekleşecek su buharlaşmasını engelleyip güneş panellerinin alttan serinlemesi ile maksimum enerji üretimini sağlamak. İkincisi atıl arazileri değerlendirmek ki arazi ziyaretlerimizi ve keşiflerimizi yaptık. İktidarımızın ilk 90 gününde tarımsal sulamada kullanılan elektriğe Türkiye genelinde yüzde 50 indirim yapacağız. Üretmeden nasıl kalkınacağız? Üreteceğiz ki çiftçimiz zenginleşsin, kazansın esnafa harcasın ve esnaf da kazansın. Bu bir döngüdür. İktidarımızın birinci yılından itibaren kamu önceliğinde kuracağımız 10 bin megavat saat büyüklüğündeki güneş enerjisi santralleriyle tarımsal sulamada kullanılan elektriği Şanlıurfa'dan başlamak üzere bedava vermeye başlayacağız. Bu yatırımlarla Şanlıurfa'dan başlamak üzere çiftçilerimizi kalkındıracağız."