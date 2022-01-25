Üye Girişi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın'dan enerji arz güvenliği açıklaması Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın'dan enerji arz güvenliği açıklaması Açıklaması

25.01.2022 10:54
CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın'dan enerji arz güvenliği açıklaması Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, doğal gaz kısıntısı ve elektrik kesintisine varan tedbirler alınmasının tek gerekçesinin İran'daki doğal gaz akışının kesilmesine bağlanamayacağını, bunun plansızlıktan kaynaklandığını savundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, doğal gaz kısıntısı ve elektrik kesintisine varan tedbirler alınmasının tek gerekçesinin İran'daki doğal gaz akışının kesilmesine bağlanamayacağını, bunun plansızlıktan kaynaklandığını savundu.

Akın, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de yaşanan enerji arz güvenliği sorununun tek gerekçesinin İran'ın doğal gaz akışını kesmesi olmadığını öne sürdü.

Ahmet Akın, şöyle devam etti:

"İran'ın günlük 28,5 milyon metreküp doğal gaz akışını 10 gün keseceğini duyurması üzerine yaşanan kriz ülkemizde enerji arz güvenliğinin sağlanamadığının göstergesidir. İktidarın doğal gaz kısıntısı ve elektrik kesintisine varan tedbirler almasının tek gerekçesi İran'daki doğal gaz akışının kesilmesine bağlanamaz. Her kış yaşanan bu duruma karşı hazırlıksız olunması ya plansızlıktan kaynaklanmaktadır. Bu gibi durumlar için doğal gaz depolarının stok durumunun yüzde 100 dolu olması gerekirken krizin başında yer altı depolarının üçte ikisinin boş durumda olduğu bilinmektedir. Yer altı doğal gaz depolarındaki stok miktarları günlük olarak EPİAŞ tarafından yayınlanırken 18 Ocak'tan sonra stok miktarına ilişkin bilgilerin yayınlanması da durdurulmuştur. Bu durum iktidarın krizin ana sebebi olan depoların boş olduğu gerçeğini gizlemek istediğinin bir göstergesidir."

"Krizin faturası marketlerdeki raf fiyatlarına yansıyacak"

Ağustos ayının başında ülke genelinde yaşanan elektrik kesintisinin, arz güvenliğinde büyük bir sıkıntı yaşandığının ilk işareti olduğunu savunan Akın, şu ifadeleri kullandı:

"Ağustos ayının başında elektrik tüketiminin artmasının planlanamaması nedeniyle pek çok ilde kontrollü elektrik kesintileri yaşanmıştı. Kuraklık nedeniyle üretim payı düşen hidroelektrik santrallerinden kaynaklı açığın doğal gaz santralleri tarafından karşılanması Türkiye'de özellikle tamamen dışa bağımlı olduğumuz doğal gaz akışında kırılganlığı artırmıştır. Sonuç itibarıyla iktidar bu kırılganlığa karşı somut bir adım atmamış göz göre göre gelen krizi umursamamayı tercih etmiştir."

Akın, sanayideki doğal gaz ve elektrik kesintilerinin üretimin durması ve tedarik zincirinin bozulması anlamına geleceğini belirterek, "Üç gün süren elektrik kesintisi pek çok sektörde 10 günü bulan üretim kaybı, bu da tek başına yüzde 33 oranında bir maliyet artışı anlamına gelecektir. Başka bir deyişle bu krizin faturası marketlerdeki raf fiyatlarına yansıyacak, hayat pahalılığı daha da artacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
500

Cumhuriyet Halk Partisi, Ahmet Akın, Doğalgaz, Enerji, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın'dan enerji arz güvenliği açıklaması Açıklaması - Son Dakika


55 bin ton tuz kullanıldığını açıklayan İBB Başkanı İmamoğlu: TEM-Mahmutbey bize ait değil diye düşünmedik, katkı sunduk 55 bin ton tuz kullanıldığını açıklayan İBB Başkanı İmamoğlu: TEM-Mahmutbey bize ait değil diye düşünmedik, katkı sunduk         
10:57
Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor         
10:50
Büyükçekmece'de kalp krizi geçiren hasta, kepçeyle ambulansa yetiştirildi Büyükçekmece'de kalp krizi geçiren hasta, kepçeyle ambulansa yetiştirildi         
10:38
Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor         
10:27
Arnavutköy'de otel fırsatçılığı iddiası! Yolda kalan vatandaş çareyi camilere sığınmakta buldu Arnavutköy'de otel fırsatçılığı iddiası! Yolda kalan vatandaş çareyi camilere sığınmakta buldu         
10:10
Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim         
09:47
Çaycı gencin buzla imtihanı! O anlar kameraya yansıdı Çaycı gencin buzla imtihanı! O anlar kameraya yansıdı         
09:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi         
08:05
Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uyarı üstüne uyarı: Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uyarı üstüne uyarı: Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım         
16:16
Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, trafik kilitlendi Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, trafik kilitlendi         
15:57
Davutoğlu'na hakaretten Selahattin Demirtaş'a,11 ay 20 gün hapis Davutoğlu'na hakaretten Selahattin Demirtaş'a,11 ay 20 gün hapis         
15:43
Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek         
15:12
Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor         
14:54
Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor         
14:26
Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu         
14:19
Kara kış Pelin Akil'e engel olamadı! Mayoyla kendisini karın içine bıraktı Kara kış Pelin Akil'e engel olamadı! Mayoyla kendisini karın içine bıraktı         
14:03

Son Dakika Haberleri
10:56 55 bin ton tuz kullanıldığını açıklayan İBB Başkanı İmamoğlu: TEM-Mahmutbey bize ait değil diye düşünmedik, katkı sunduk
10:49 Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor
10:42 THY Genel Müdürü duyurdu! İstanbul Havalimanı 13.00'ten itibaren uçuşlara açılacak
10:24 Kar, İstanbul'a cefa, Uludağ'a sefa sürdürüyor! Sömestr tatilinin keyfini çıkarıyorlar
10:30 İstanbul Havalimanı'nda kar felaketi! Kargo binasının çatısı çöktü
10:27 Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor
09:37 Vali Yerlikaya'dan vatandaşlara "Otoyol ve D-100'de park edilmiş araçları kaldırın" çağrısı
09:44 "Hırsız zili çalmaz" sözü Osmaniye'de yalan oldu! Pişkin hırsız kameralarda
10:10 Arnavutköy'de otel fırsatçılığı iddiası! Yolda kalan vatandaş çareyi camilere sığınmakta buldu
09:48 İnsanlık ölmemiş dedirten görüntü! Açık unutulan marketten aldıklarını kameraya gösterip, ücretini bıraktılar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2022 11:02:02. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın'dan enerji arz güvenliği açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement