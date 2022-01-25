CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın'dan enerji arz güvenliği açıklaması Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, doğal gaz kısıntısı ve elektrik kesintisine varan tedbirler alınmasının tek gerekçesinin İran'daki doğal gaz akışının kesilmesine bağlanamayacağını, bunun plansızlıktan kaynaklandığını savundu.

Akın, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de yaşanan enerji arz güvenliği sorununun tek gerekçesinin İran'ın doğal gaz akışını kesmesi olmadığını öne sürdü.

Ahmet Akın, şöyle devam etti:

"İran'ın günlük 28,5 milyon metreküp doğal gaz akışını 10 gün keseceğini duyurması üzerine yaşanan kriz ülkemizde enerji arz güvenliğinin sağlanamadığının göstergesidir. İktidarın doğal gaz kısıntısı ve elektrik kesintisine varan tedbirler almasının tek gerekçesi İran'daki doğal gaz akışının kesilmesine bağlanamaz. Her kış yaşanan bu duruma karşı hazırlıksız olunması ya plansızlıktan kaynaklanmaktadır. Bu gibi durumlar için doğal gaz depolarının stok durumunun yüzde 100 dolu olması gerekirken krizin başında yer altı depolarının üçte ikisinin boş durumda olduğu bilinmektedir. Yer altı doğal gaz depolarındaki stok miktarları günlük olarak EPİAŞ tarafından yayınlanırken 18 Ocak'tan sonra stok miktarına ilişkin bilgilerin yayınlanması da durdurulmuştur. Bu durum iktidarın krizin ana sebebi olan depoların boş olduğu gerçeğini gizlemek istediğinin bir göstergesidir."

"Krizin faturası marketlerdeki raf fiyatlarına yansıyacak"

Ağustos ayının başında ülke genelinde yaşanan elektrik kesintisinin, arz güvenliğinde büyük bir sıkıntı yaşandığının ilk işareti olduğunu savunan Akın, şu ifadeleri kullandı:

"Ağustos ayının başında elektrik tüketiminin artmasının planlanamaması nedeniyle pek çok ilde kontrollü elektrik kesintileri yaşanmıştı. Kuraklık nedeniyle üretim payı düşen hidroelektrik santrallerinden kaynaklı açığın doğal gaz santralleri tarafından karşılanması Türkiye'de özellikle tamamen dışa bağımlı olduğumuz doğal gaz akışında kırılganlığı artırmıştır. Sonuç itibarıyla iktidar bu kırılganlığa karşı somut bir adım atmamış göz göre göre gelen krizi umursamamayı tercih etmiştir."

Akın, sanayideki doğal gaz ve elektrik kesintilerinin üretimin durması ve tedarik zincirinin bozulması anlamına geleceğini belirterek, "Üç gün süren elektrik kesintisi pek çok sektörde 10 günü bulan üretim kaybı, bu da tek başına yüzde 33 oranında bir maliyet artışı anlamına gelecektir. Başka bir deyişle bu krizin faturası marketlerdeki raf fiyatlarına yansıyacak, hayat pahalılığı daha da artacaktır." değerlendirmesinde bulundu.