CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem: Tavuk eti ihracatına getirilen sınırlama gözden geçirilmeli - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem: Tavuk eti ihracatına getirilen sınırlama gözden geçirilmeli

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem: Tavuk eti ihracatına getirilen sınırlama gözden geçirilmeli

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Ticaret Bakanlığının tavuk eti ihracatına getirdiği sınırlamanın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Adem, sınırlamanın sektörü çöküşün eşiğine getireceğini ve beyaz et ihracat sektörünün durmasına sebep olacağını savundu. Adem, sektörün istikrarı ve büyümesini sağlamak için doğru politikaların uygulanması, üreticilerin ve ihracatçıların desteklenmesi, yatırımların teşvik edilmesi ve sektörün uluslararası rekabet gücünün korunması gerektiğini vurguladı.

05.05.2024 12:01  Güncelleme: 12:03
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Ticaret Bakanlığının, tavuk eti ihracatına getirdiği sınırlamanın, yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Adem, yaptığı yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığının bütün ve parça dahil olmak üzere, tavuk eti ihracatına getirdiği sınırlamaya tepki gösterdi.

Bu kısıtlamanın, sektörü çöküşün eşiğine getireceğini iddia eden Adem, sınırlamanın, yaklaşık 1 milyar dolarlık bir değere sahip beyaz et ihracat sektörünün durmasına sebep olacağını savundu.

Erhan Adem, şunları kaydetti:

"Sektörde söz sahibi olan firmaların, 25 yıldır edindikleri kazanımı bir çırpıda yok sayarak, faturayı sektöre kesmek doğru bir yaklaşım değildir. Bu durum, üreticilerin, ihracatçıların, binlerce işçinin çalıştığı firmaların, on binlerce emekçinin, perakende sektöründe çalışanların ve en önemlisi tüketicilerin haklarının gasbedilmesi anlamına gelmektedir. Üreticimizin planlamaları ve yatırımları, ihracat yasağı gibi ani ve sınırlayıcı önlemlerle altüst olmaktadır. Bu durum, sektörde istikrarsızlık yaratacak ve geleceğe dair güvensizlik oluşturacaktır."

Beyaz et ihracatına getirilen sınırlamaların yeniden gözden geçirilmesini isteyen Adem, sektörün istikrarı ve büyümesini sağlamak için doğru politikaların uygulanması, üreticilerin ve ihracatçıların desteklenmesi, yatırımların teşvik edilmesi ve sektörün uluslararası rekabet gücünün korunması gerektiğini vurguladı. ???????

Ticaret Bakanlığı, bütün ve parça dahil olmak üzere tavuk eti ihracatının 31 Aralık'a kadar aylık bazda azami 10 bin ton, toplamda ise 80 bin ton olacak şekilde sınırlandırılmasına karar vermişti.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Erhan Adem, İhracat, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem: Tavuk eti ihracatına getirilen sınırlama gözden geçirilmeli - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem: Tavuk eti ihracatına getirilen sınırlama gözden geçirilmeli - Son Dakika
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