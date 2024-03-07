CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Anayasa Mahkemesi kararıyla kamu emekçileri arasında ayrım yapılmamasını ve çalışanların istedikleri sendikaya yönlendirilmemesini vurguladı

Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Anayasa Mahkemesinin, kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanabilmesi için "yüzde 2 barajını aşan sendikalara üye olma" şartını "eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığı" gerekçesiyle iptaliyle "kamu emekçileri arasında ayrım yapılmasına ve çalışanları bazı sendikalara yönlendirme girişimine 'dur' dediğini" kaydetti.

Taşcıer, yaptığı yazılı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın kararı değerlendirirken CHP'yi suçladığını belirterek, "Anayasa Mahkemesi verdiği kararla birlikte, kamu emekçileri arasında ayrım yapılmasına ve çalışanları bazı sendikalara yönlendirme girişimine 'dur' dedi. Memur-Sen'in sadece yüzde 2 barajını aşan sendikaların üyelerine toplu sözleşme ikramiyesi verilmesi ısrarı bu sorunun ana kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

CHP'nin başvurusu ve Anayasa Mahkemesinin kararının, kamu emekçilerinin ikramiye almasının engellenmesi değil, yalnızca bazılarının ikramiye almasının hukuka, eşitliğe, sendika seçme özgürlüğüne ve Anayasa'ya aykırılığının tespiti olduğunu bildiren Taşcıer, kararla sendikalı tüm kamu çalışanlarının ikramiye alabilmesinin önünün açıldığını belirtti.

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Memur-Sen'i memnun etme ve büyütme makamı olmadığını" ifade eden Taşcıer, "O makam çalışan tüm emekçilere eşit mesafede durmanın ve hepsinin hakkını savunmanın makamıdır. Bu kararda suçlanacak birileri varsa, hukuk kararlarına ve uyarılara rağmen yalnızca kendilerine fayda sağlamaya çalışan Memur-Sen yönetimi ve ülkeyi yönetenlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

İkramiyenin tüm sendikalı kamu emekçilerine eşit şekilde verilmesi gerektiğini kaydeden Taşcıer, buna ilişkin hazırladıkları kanun teklifi taslağını TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.