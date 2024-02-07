CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşçıer: Emeklilerin bayram ikramiyesi 15 bin lira olmalı - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşçıer: Emeklilerin bayram ikramiyesi 15 bin lira olmalı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması talebi var, bu adımları atmaya hazırız" sözleriyle milyonlarca emekliye ikramiyelerin artacağı müjdesini verdi. Ödenecek rakam merak konusu olurken talebini açıklayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, emeklilerin bayram ikramiyesinin 15 bin lira olması gerektiğini belirtti.

07.02.2024 13:23  Güncelleme: 14:30
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldığı canlı yayında gündemdeki konulara ilişkin sorulara yanıt verdi. Milyonlarca emeklinin talebi olan bayram ikramiyelerinin artırılması konusunda müjdeli bir haber de veren Bakan Işıkhan, "Bu adımları atmaya hazırız" dedi.

CHP: BAYRAM İKRAMİYESİ 15 BİN LİRA OLMALI

Bakan Işıkhan'ın açıklaması heyecan yaratırken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer partisinin rakam talebini açıkladı. Taşçıer emeklilerin bayram ikramiyesinin 15 bin lira olması gerektiğini belirterek, "Bu tutar emekliye bir lütuf değil, yaşamını insanca sürdürebilmesi için zaten verilmesi gereken hakkıdır." ifadesini kullandı.

"MİLYONLARCA EMEKLİ YOKSULLUK VE AÇLIKLA KARŞI KARŞIYA"

Taşcıer, yazılı açıklamasında, milyonlarca emeklinin, yoksullukla ve açlıkla karşı karşıya olduğunu belirtti. İnsanların geçinemediğini, kayıt dışı olanlar hariç 6 milyondan fazla emeklinin ya bir işte çalıştığını ya da iş aradığını aktaran Taşcıer, "Enflasyona ezdirmiyoruz denilen emeklilere yapılan yılbaşı artışı daha ilk aydan eridi bile. En düşük emekli aylığı alan bir emeklinin, TÜİK'in gerçek dışı hesabına göre bile aylığının alım gücü 628 lira azaldı." değerlendirmesinde bulundu.

"BU GİDİŞİN SONU KORKUNÇ BİR AÇLIK KRİZİDİR"

Aylıklarla ilgili hakkaniyetli ve emekliyi rahat ettirecek bir karar alınmadığını savunan Taşcıer, emeklilere ödenecek bayram ikramiyesinin 15 bin lira olması gerektiğini daha önce söylediklerini, söylemeye de devam edeceklerini kaydetti. Taşcıer, "Bu tutar emekliye bir lütuf değil, yaşamını insanca sürdürebilmesi için zaten verilmesi gereken hakkıdır. Enflasyonun bu denli yakıcı olduğu bir ortamda, emeklilere üç beş bin liraları reva görmek demek, vatandaşı sefalete terk etmek demektir. On milyonlar etin tadını unuttu diyorduk, artık yumurta bile alamaz noktaya geldiler. Bu gidişin sonu korkunç bir açlık krizidir" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşçıer: Emeklilerin bayram ikramiyesi 15 bin lira olmalı
Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • İmat Mustafa ELBABA: Bekara karı boşamak kolay. Kendi belediyelerinden emekli olanlara sen ver de görelim. 83 131 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Bir emekli olarak ben ikramiye istemiyorum onun yerine maaşıma oransal zam yapılmalı.onuda vermeyecekerine göre adam akıllı ikramiyenverdinler 85 22 Yanıtla
  • Volki Tolki: Lütfen aç olanlar yorum yapsın , siyaset ile işi olanlar değil 80 19 Yanıtla
  • OĞUZ İÇEN : NE KADAR ZOR Bİ İŞMİŞ ARKADAŞ EMEKLİ İNSANLARIMIZI MAĞDURİYETTEN KURTARMAK,DEVLET VE HÜKÜMET OLARAK MÜLTECİLERE EMEKLİDEN ÇOK MAAŞ VERMEK HAK MI HUKUK MU,İNSANIN KENDİ VATANINDA 3.VATANDAŞ MUAMELE GÖRMESİ NE KADAR ACI 79 18 Yanıtla
  • bülent C.: ikramiye hak edilen bir kazanç değildir bunu verir veya vermez. allaha şükür az yada çok bu hükümet ikramiye veriyor. asıl problem emekli maaşların düşük kalmasıdır. asıl emekli maaşların yükseltilmesi lazım. emeklilerin alım gücü olmalı. ikramiyeyi çalışma bakanı arttıracağız diye bir söylemde bulundu. inşallah artış olur. yapılması gereken maaşlara , refah payı artışı veya seyyahen artış olmalıdır. en düşük maaş 10.000 tl çok komik bir rakam olmuştur. 84 10 Yanıtla
  • Serkan Basar: fazla bişey istemiyoruz sadece pastanın bir kenarından bir kaşık hepsi bu 51 9 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903: Bırak ne aciyorsun ya sayın kılıçdaroğlu acıdı da ne oldu sayesin de ikramiye alıp nankörlük yaptilar 28 23 Yanıtla
  • Mehmet Mehmet: Siz belediyelerinde örnegin İstanbul'da, sosyal yardım adı altında 2024 yılında 120 TL yardım yaparken bu aklınız nerdeydi.şimdimi aklınıza geldik ey CHP!.. 23 17 Yanıtla
  • OĞUZ İÇEN : VEREN BELEDİYELER VAR,İNTERNETDE ARAMA BUTONUNA YAZ BAK BAKLIM HANGİ BELEDİYE SOSYAL YARDIM ADI ALTINDA YARDIM YAPIYOR EMEKLİLERE,SEBZE YİYİN İYİ GELİR AKIL VE BEYİNE 24 11
  • Efe Efe: Patron çıldırdı 15 5 Yanıtla
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Cumhuriyet Halk Partisi, Gamze Taşcıer, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşçıer: Emeklilerin bayram ikramiyesi 15 bin lira olmalı - Son Dakika


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