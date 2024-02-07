CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşçıer: Emeklilerin bayram ikramiyesi 15 bin lira olmalı

Politika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldığı canlı yayında gündemdeki konulara ilişkin sorulara yanıt verdi. Milyonlarca emeklinin talebi olan bayram ikramiyelerinin artırılması konusunda müjdeli bir haber de veren Bakan Işıkhan, "Bu adımları atmaya hazırız" dedi.

CHP: BAYRAM İKRAMİYESİ 15 BİN LİRA OLMALI

Bakan Işıkhan'ın açıklaması heyecan yaratırken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer partisinin rakam talebini açıkladı. Taşçıer emeklilerin bayram ikramiyesinin 15 bin lira olması gerektiğini belirterek, "Bu tutar emekliye bir lütuf değil, yaşamını insanca sürdürebilmesi için zaten verilmesi gereken hakkıdır." ifadesini kullandı.

"MİLYONLARCA EMEKLİ YOKSULLUK VE AÇLIKLA KARŞI KARŞIYA"

Taşcıer, yazılı açıklamasında, milyonlarca emeklinin, yoksullukla ve açlıkla karşı karşıya olduğunu belirtti. İnsanların geçinemediğini, kayıt dışı olanlar hariç 6 milyondan fazla emeklinin ya bir işte çalıştığını ya da iş aradığını aktaran Taşcıer, "Enflasyona ezdirmiyoruz denilen emeklilere yapılan yılbaşı artışı daha ilk aydan eridi bile. En düşük emekli aylığı alan bir emeklinin, TÜİK'in gerçek dışı hesabına göre bile aylığının alım gücü 628 lira azaldı." değerlendirmesinde bulundu.

"BU GİDİŞİN SONU KORKUNÇ BİR AÇLIK KRİZİDİR"

Aylıklarla ilgili hakkaniyetli ve emekliyi rahat ettirecek bir karar alınmadığını savunan Taşcıer, emeklilere ödenecek bayram ikramiyesinin 15 bin lira olması gerektiğini daha önce söylediklerini, söylemeye de devam edeceklerini kaydetti. Taşcıer, "Bu tutar emekliye bir lütuf değil, yaşamını insanca sürdürebilmesi için zaten verilmesi gereken hakkıdır. Enflasyonun bu denli yakıcı olduğu bir ortamda, emeklilere üç beş bin liraları reva görmek demek, vatandaşı sefalete terk etmek demektir. On milyonlar etin tadını unuttu diyorduk, artık yumurta bile alamaz noktaya geldiler. Bu gidişin sonu korkunç bir açlık krizidir" ifadesini kullandı.