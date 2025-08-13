CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Aydın\'da İstifa Edenlere \'Geri Dönün\' Çağrısı Yaptı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun, üç ilçe belediye başkanıyla birlikte AK Parti'ye geçeceği iddiaları üzerine CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Aydın'a geldi ve parti yöneticileri ile olağanüstü toplantı düzenledi. Zeybek, toplantı öncesi açıklama yapmazken toplantı sonrası CHP'den ayrılanlara 'geri dönün' çağrısı yaptı.

Aydın ve ülke kamuoyunda bir süredir konuşulan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun; Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ve bazı belediye meclis üyeleriyle birlikte AK Parti'ye geçeceği iddiası ülke siyasetinin en önemli gündem maddesi haline geldi. CHP Aydın İl Başkanlığı gelişmeler üzerine dün öğleden sonra parti yöneticileri ve bazı belediye başkanları ile basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonunda basına ve kamuoyuna herhangi bir açıklama yapılmazken bugün CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Aydın'a gelerek parti binasında bir toplantı düzenledi. Toplantıya parti yönetiminden bazı isimlerin yanı sıra Aydın'dan 10 belediye başkanının katıldığı belirtildi.

Basına kapalı olarak yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından ilk açıklamasını yapan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, partiden istifa edenler için 'geri dönün' çağrısı yaptı. - AYDIN