CHP Genel Başkan Yardımcısı: Her il için yangın eylem planı yapılmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Her il için yangın eylem planı yapılmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, orman yangınlarına karşı her il için yangın eylem planı yapılması, gelişen teknolojik imkanlardan faydalanılarak yangın erken uyarı sistemleri kurulması gerektiğini bildirdi. Adem, orman yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu belirterek, ülke genelinde orman yangınları konusunda kapsamlı bir eğitim seferberliği başlatılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, yangınlarla mücadelede ilk müdahale ekiplerinin rolünün kritik olduğunu ve bu işçi sayılarının artırılması gerektiğini vurguladı.

13.06.2024 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, orman yangınlarına karşı her il için yangın eylem planı yapılması, gelişen teknolojik imkanlardan faydalanılarak yangın erken uyarı sistemleri kurulması gerektiğini bildirdi.

Adem, yaptığı yazılı açıklamada, orman yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu, ülke genelinde orman yangınları konusunda kapsamlı bir eğitim seferberliği başlatılması gerektiğini belirtti.

"Her il için yangın eylem planları yapılmalı ve gelişen teknolojik imkanlardan faydalanılarak yangın erken uyarı sistemleri kurulmalıdır." ifadesini kullanan Adem, yangınlarla mücadelede ilk müdahale ekiplerinin rolünün çok kritik olduğuna ve bu işçi sayılarının artırılması gerektiğine işaret etti.

Adem, ekiplere yerel halktan kişilerin alınması, İŞKUR üzerinden alımlar yapılmamasını gerektiğini belirterek, yangın işçilerinin süresiz çalıştırılması, yanmaz kıyafet ve malzeme temini ve sürekli eğitim verilmesinin de önemli olduğunu aktardı.

Yangınların büyümesinde koordinasyonsuzluğun büyük bir etken olduğuna dikkati çeken Adem, orman muhafaza memurlarının sayısının da artırılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

Erhan Adem, Çevre, Orman Yangınları, Teknoloji, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı: Her il için yangın eylem planı yapılmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:19 HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
16:02 Özgür Özel’in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
21:24 G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden’ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
20:17 Zenit, Gedson Fernandes’i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı
20:13 İETT şoförü ’’Psikolojim bozuldu’’ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 21:42:14. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı: Her il için yangın eylem planı yapılmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement