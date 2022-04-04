CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, 00.00'dan sonra müzik yasağının kaldırılmasını istedi - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, 00.00'dan sonra müzik yasağının kaldırılmasını istedi

04.04.2022 11:27
CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, 00.00'dan sonra müzik yasağının kaldırılmasını istedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, saat 00.00'dan sonra uygulanan müzik yasağının kaldırılmasını talep etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, saat 00.00'dan sonra uygulanan müzik yasağının kaldırılmasını talep etti.

İlgezdi, yazılı açılamasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, 3 Mart 2022'de, eğlence mekanlarında gece saat 00.00'dan sonra uygulanan müzik yasağına ilişkin, "Sağlık Bakanı'mız, Kültür ve Turizm Bakanı'mızla değerlendireceğiz." dediğini hatırlattı.

Aradan bir ay geçtiğini ancak bakanların bir araya gelemediğini belirten İlgezdi, "Buradan üç bakana sesleniyorum, CHP olarak biz üç bakanı bir araya getirmeye talibiz. CHP garantörlüğünde bir araya gelin ve müzik yasağını kaldırın." ifadesini kullandı.

İktidarın pandemiyi bahane ederek müzik yasağına başladığını, tedbirler gevşetilirken bu konuda bir adım atmadığını kaydeden CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, "Pandemi döneminde evlerine ekmek götüremeyen, enstrümanlarını satmak zorunda kalan, köyüne geri dönen, çocuğuna ekmek götüremeyen, hatta çaresizlik içerisinde bir çözüm bulamayıp intihar eden müzisyenlere iktidarın zulmü devam ediyor." görüşünü savundu.

Gamze Akkuş İlgezdi, bu yasağın kültür sanat hayatı kadar turizme de darbe vurduğunu, müzik yasağı nedeniyle müzisyenler dışında hizmet sektöründe çalışanların da işsiz kaldığını öne sürdü.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Gamze Akkuş İlgezdi, Süleyman Soylu, Müzik, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, 00.00'dan sonra müzik yasağının kaldırılmasını istedi - Son Dakika


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