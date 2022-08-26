CHP'li Karabıyık'tan KYK yurtları açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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CHP'li Karabıyık'tan KYK yurtları açıklaması Açıklaması

26.08.2022 12:09
CHP'li Karabıyık'tan KYK yurtları açıklaması Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Türkiye'deki yaklaşık 800 Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunun 5 öğrenciden birine hizmet verebilecek kapasitede olduğunu savundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Türkiye'deki yaklaşık 800 Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunun 5 öğrenciden birine hizmet verebilecek kapasitede olduğunu savundu.

Karabıyık, yaptığı yazılı açıklamada, KYK yurtlarından şu anda örgün öğretimdeki öğrencilerin sadece yüzde 20'sinin faydalandığını öne sürerek, ülke genelinde yurtların dengesiz dağıldığını aktardı.

"Ülkemizde yaklaşık 800 KYK yurdu bulunuyor, ancak bu yurtlar 5 öğrenciden 1'isine hizmet verebilecek kapasitede. Şu anda dünyada öğrencilerin yüzde 45-50'sinin yurt ihtiyacı karşılanabilirken ülkemizde yurt kapasitesi yüzde 20'lerde." değerlendirmesinde bulunan Karabıyık, yurt bulamadığı için ev kiralamak ya da özel yurda gitmek zorunda kalan ve bunu karşılayamayan öğrencilerin sayısının oldukça yüksek olduğunu öne sürdü.

Karabıyık, "Bu nedenle, Türkiye'de açıklanan rakamlarda 'Yurt ihtiyacı yoktur.' demek asla doğru değildir." ifadesini kullandı.

Yurt çıkmadığı, özel yurtlar çok pahalı olduğu, ev tutacak parası olmadığı için okuluna devam edemeyen çok sayıda öğrenci olduğunu kaydeden Karabıyık, mağdur ailelerin görmezden gelinmemesini istedi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kredi Yurtlar Kurumu, Lale Karabıyık, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Karabıyık'tan KYK yurtları açıklaması Açıklaması - Son Dakika

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