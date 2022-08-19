CHP'li Erkek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi: Yakında geliyor, kardeşim Esad - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'li Erkek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi: Yakında geliyor, kardeşim Esad

19.08.2022 15:54

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Suriye politikasındaki değişiklikleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçmişteki açıklamalarının yer aldığı bir video paylaşımıyla eleştirdi. Erkek, "Yakında geliyor: Kardeşim Esad… Ülkemizin itibarı hiç bu kadar yere düşürülmedi" sözlerini sarf etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye politikasını geçmişte Suriye ve Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esed hakkında söylediği sözlerin yer aldığı bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak eleştirdi.

"ESED'İN SURİYE'NİN GELECEĞİNDE YERİ YOKTUR"

Erkek'in sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye yolculuğu:

'2012: 'Şam'da Emevi Camii'nde namaz kılacağız.' 2015: 'Esed'in Suriye'nin geleceğinde yeri yoktur.' 2022: 'Bizim Esed'i yenmek gibi bir derdimiz yok.'

Yakında geliyor: Kardeşim Esad… Ülkemizin itibarı hiç bu kadar yere düşürülmedi…"

Erkek'in paylaştığı videoda, Erdoğan'ın şu sözleri yer aldı:

"Ama inşallah biz, en kısa zamanda Şam'a gidecek; Selahaddin Eyyubi'nin kabri başında Fatiha okuyacak, Emevi Camisi'nde namazımızı da kılacağız.

Kendi halkını katleden Esed'in Suriye'nin geleceğinde yeri yoktur. Olamaz. Esed, bu şansını çoktan kaybetmiştir.

Unutulmamalıdır ki Suriyeli mülteciler DAİŞ'ten ve Esed rejiminin devlet teröründen kaçıyor."

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YSK'ya yaptığı 'hayatı yalan olan adama bedel ödetin' çağrısına karşılık veren Kılıçdaroğlu: Hiçbir bedel ödetemezsin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YSK'ya yaptığı 'hayatı yalan olan adama bedel ödetin' çağrısına karşılık veren Kılıçdaroğlu: Hiçbir bedel ödetemezsin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı tarihi zirvede gergin anlar! Tercümanına kızan Zelenski İngilizce konuşmaya başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı tarihi zirvede gergin anlar! Tercümanına kızan Zelenski İngilizce konuşmaya başladı
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem Erkek, Suriye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Erkek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi: Yakında geliyor, kardeşim Esad - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
16:07 Hayvan severler ayakta! Sokakta yaşayan köpekleri hedef gösteriliyor
16:01 Oyuncu Hacı Ahmet Ak, aklından çıkaramadığı rolünü anlattı: Selda Bağcan rolü çok güzeldi
15:51 Southampton'ın sahibi Göztepe'nin çoğunluk hissesini aldı! Sosyal medyadan mesaj gecikmedi
15:36 Ümit Özdağ'ın yardımcısı Adem Taşkaya'nın iş adamını hackletip şantaj yaptığı görüntüler çıktı
15:15 İSKİ'den dikkat çeken açıklama: İstanbul'da su musluktan içilir
14:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YSK'ya yaptığı "hayatı yalan olan adama bedel ödetin" çağrısına karşılık veren Kılıçdaroğlu: Hiçbir bedel ödetemezsin
15:54 CHP'li Erkek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi: Yakında geliyor, kardeşim Esad
14:52 Alev topuna dönen lüks otomobilden son anda çıkarıldılar
14:51 Cani kocanın vahşi bir şekilde öldürüp gömdüğü kadının cesedini "Baron" buldu
14:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı tarihi zirvede gergin anlar! Tercümanına kızan Zelenski İngilizce konuşmaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 16:29:12. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'li Erkek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi: Yakında geliyor, kardeşim Esad - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement