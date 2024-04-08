Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Turhal Belediye Başkanı Erdem Ural'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Tokat'ın Turhal ilçesinde seçimleri kazanan Belediye Başkanı Erdem Ural'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Belediyeyd Karabat'ı Belediye Başkanı Erdem ve partililer karşıladı. Karabat'a ziyaretinden dolayı teşekkür eden Başkan Ural, "Şehrimize hoş geldiniz. Süreç içerisinde verdiğiniz desteğe teşekkür ediyorum. Ne zaman arasak ulaştık. Bu anlamda size il teşkilatımıza, ilçe teşkilatımıza da teşekkürü borç bilirim" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabat ise, "Sizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Kısa zamanda Turhal ilgi odağı oldu. Bizim meselemiz bu şimdi. Bu ilgiyi Turhal'a yatırıma dönüştürmek istiyoruz. Seçimden önce nasıl aday belirleyeceğimizin kriterleri vardı. Adaylarımız genç olacak, kentine değer katmış ve daha fazla değer katacak adaylar olacak. Bize başvuran adaylar içerisinde Erdem Bey yoktu. Ama halka sorunca Erdem Bey'le ilgili bir ilgi gördük. Sonrasında kendisiyle görüştük ve ailesinde bir risk aldı. Neticede Türkiye'de ticaretle uğraşanların siyasete girme kararı kolay bir karar değil ama kazandık. Türkiye'de de kazandık. Turhal'la beraber birçok önemli yerde partimiz büyük başarılar elde etti. Ama biz bunu şöyle yorumlamıyoruz; bir zafer kazandık demiyoruz. Bizim kazanmamızı başkasının mağlubiyeti olarak düşünmüyoruz. Vatandaş bize bir sorumluluk verdi, bize Turhal'ı emanet etti. Elbette ki bize oy verenlere bakarsak geçen seçimde bize oy vermemiş olanlar var. Bu oyları da ona göre hassasiyetlerimizi, politikalarımızı geliştirmemiz gerekiyor" diye konuştu.
"Bize oy vermeyenlere hizmet vermeme anlayışı bizde olmaz"
Oy verenlere karşı olan sorumlulukları olduğunu mxşldşdı getiren Karabat, "Bize oy vermeyenlere hizmet yok anlayışı bizde olmaz. Turhal, yeniden Türkiye'nin en önemli kentlerinden biri olacak. Bu yolda da Erdem başkanım önemli bir görev yüklenecek" dedi.
CHP İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz ve Turhal İlçe Başkanı Hasan Yücel Resuloğlu da Özgür Karabat'a ziyaretleri için teşekkür ederek, Başkan Ural'a başarılar diledi. - TOKAT
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