CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Turhal Belediye Başkanı Erdem Ural'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Turhal Belediye Başkanı Erdem Ural'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Turhal Belediye Başkanı Erdem Ural\'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Turhal Belediye Başkanı Erdem Ural'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Karabat, Ural'a başarılar dileyerek Turhal'ın önemli bir kent olacağını belirtti.

08.04.2024 18:40  Güncelleme: 18:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Turhal Belediye Başkanı Erdem Ural'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Tokat'ın Turhal ilçesinde seçimleri kazanan Belediye Başkanı Erdem Ural'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Belediyeyd Karabat'ı Belediye Başkanı Erdem ve partililer karşıladı. Karabat'a ziyaretinden dolayı teşekkür eden Başkan Ural, "Şehrimize hoş geldiniz. Süreç içerisinde verdiğiniz desteğe teşekkür ediyorum. Ne zaman arasak ulaştık. Bu anlamda size il teşkilatımıza, ilçe teşkilatımıza da teşekkürü borç bilirim" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabat ise, "Sizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Kısa zamanda Turhal ilgi odağı oldu. Bizim meselemiz bu şimdi. Bu ilgiyi Turhal'a yatırıma dönüştürmek istiyoruz. Seçimden önce nasıl aday belirleyeceğimizin kriterleri vardı. Adaylarımız genç olacak, kentine değer katmış ve daha fazla değer katacak adaylar olacak. Bize başvuran adaylar içerisinde Erdem Bey yoktu. Ama halka sorunca Erdem Bey'le ilgili bir ilgi gördük. Sonrasında kendisiyle görüştük ve ailesinde bir risk aldı. Neticede Türkiye'de ticaretle uğraşanların siyasete girme kararı kolay bir karar değil ama kazandık. Türkiye'de de kazandık. Turhal'la beraber birçok önemli yerde partimiz büyük başarılar elde etti. Ama biz bunu şöyle yorumlamıyoruz; bir zafer kazandık demiyoruz. Bizim kazanmamızı başkasının mağlubiyeti olarak düşünmüyoruz. Vatandaş bize bir sorumluluk verdi, bize Turhal'ı emanet etti. Elbette ki bize oy verenlere bakarsak geçen seçimde bize oy vermemiş olanlar var. Bu oyları da ona göre hassasiyetlerimizi, politikalarımızı geliştirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"Bize oy vermeyenlere hizmet vermeme anlayışı bizde olmaz"

Oy verenlere karşı olan sorumlulukları olduğunu mxşldşdı getiren Karabat, "Bize oy vermeyenlere hizmet yok anlayışı bizde olmaz. Turhal, yeniden Türkiye'nin en önemli kentlerinden biri olacak. Bu yolda da Erdem başkanım önemli bir görev yüklenecek" dedi.

CHP İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz ve Turhal İlçe Başkanı Hasan Yücel Resuloğlu da Özgür Karabat'a ziyaretleri için teşekkür ederek, Başkan Ural'a başarılar diledi. - TOKAT

Kaynak: İHA

Özgür Karabat, Turhal, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Turhal Belediye Başkanı Erdem Ural'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:17 Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail’e yönelik tedbir kararları alındı Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'e yönelik tedbir kararları alındı
17:47 İYİ Parti teşkilatı, olaylı şekilde istifa eden Yavuz Ağıralioğlu’nu kurultay öncesi ikna etmek için kolları sıvadı İYİ Parti teşkilatı, olaylı şekilde istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'nu kurultay öncesi ikna etmek için kolları sıvadı
17:33 Yozgat’ın Yerköy ilçesinde okullardaki dolaplarda oy zarfları bulundu Yozgat'ın Yerköy ilçesinde okullardaki dolaplarda oy zarfları bulundu
16:47 YSK, Hatay dahil 3 ilde seçim yenileme taleplerini reddetti YSK, Hatay dahil 3 ilde seçim yenileme taleplerini reddetti
16:28 TFF Eski Disiplin Kurulu Başkanı, Fenerbahçe’nin Süper Kupa durumu ve bekleyen süreci değerlendirdi TFF Eski Disiplin Kurulu Başkanı, Fenerbahçe'nin Süper Kupa durumu ve bekleyen süreci değerlendirdi
18:44 Terörist başının yeğeni Ömer Öcalan’dan Meclis kürsüsünde skandal sözler: Soyadımla gurur duyuyorum Terörist başının yeğeni Ömer Öcalan'dan Meclis kürsüsünde skandal sözler: Soyadımla gurur duyuyorum
18:01 Fenerbahçe’den dünya kamuoyuna Süper Kupa açıklaması: Adaletsizliğe karşı dik durmaya devam edeceğiz Fenerbahçe'den dünya kamuoyuna Süper Kupa açıklaması: Adaletsizliğe karşı dik durmaya devam edeceğiz
15:49 CHP lideri Özel’in gönlünde cumhurbaşkanı adaylığı için 2 isim yatıyor CHP lideri Özel'in gönlünde cumhurbaşkanı adaylığı için 2 isim yatıyor
15:30 Estetiğin dozunu kaçıran Çağla Şıkel’in son hali alay konusu oldu Estetiğin dozunu kaçıran Çağla Şıkel'in son hali alay konusu oldu
15:02 Süper Lig kulüpleri, TFF’nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için imza topluyor Süper Lig kulüpleri, TFF'nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için imza topluyor
14:50 Kurtlar Vadisi’nin Süleyman Çakır’ı ölümünün 20. yılında anıldı Oktay Kaynarca’dan taziye mesajı geldi Kurtlar Vadisi'nin Süleyman Çakır'ı ölümünün 20. yılında anıldı! Oktay Kaynarca'dan taziye mesajı geldi
14:05 Televizyona yansımayan o an Takım arkadaşları, Kerem Aktürkoğlu’nun sözünü yerde bıraktı Televizyona yansımayan o an! Takım arkadaşları, Kerem Aktürkoğlu'nun sözünü yerde bıraktı
12:44 2 yıl sonra itiraf geldi Yılmaz Erdoğan, 25 yaş küçük Cansu Taşkın’la aşk yaşıyor 2 yıl sonra itiraf geldi! Yılmaz Erdoğan, 25 yaş küçük Cansu Taşkın'la aşk yaşıyor
12:43 Kişisel eşyalarını toplatan Akşener, makam odasını boşalttırdı Kişisel eşyalarını toplatan Akşener, makam odasını boşalttırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2024 19:38:54. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Turhal Belediye Başkanı Erdem Ural'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement