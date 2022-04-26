CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, Konya'da teşkilat binası açılışına katıldı - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, partisinin Konya'nın Karapınar ilçesinde teşkilat binası açılışını gerçekleştirdi.

Salıcı, CHP Karapınar İlçe Başkanlığının yeni binasının açılışında, bu ülkede yaşayanların kurduğu partilerin, başlarının üstünde yeri olduğunu söyledi.

Salıcı, "Bu ülkede beraber yaşıyoruz. Bin yıl öncede beraber yaşıyorduk. Şimdi de beraber yaşıyoruz. İktidarlar değiştiğinde de beraber yaşamaya devam edeceğiz. Hiçbir siyasi parti ve siyaset bizim komşuluğumuz, birlik ve beraberliğimize gölge düşürmemeli." dedi.

Salıcı, 3600 ek gösterge, emeklilikte yaşa takılanlarla emeklilere verilen bayram ikramiyelerini partisinin gündeme getirdiğini savundu.

Türkiye'de enflasyon ve hayat pahalılığının yaşandığını ileri süren Salıcı, "İnsanlar aldıkları para ile geçinemez durumda. Şu anda Türkiye'nin geleceğini kapatmış bir iktidar var. Niye fakirliği asgari ücreti konuşuyoruz da zenginliği, refahı, hakça paylaşmayı ve Avrupa gibi yaşamayı konuşmuyoruz. Bunları hak etmiyor muyuz. Bunları hak ediyoruz ama bunları yapmak için devlet aklı ile yöneten bir yönetime ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Salıcı, inançlara saygılı olduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Başı kapalıyla da başı açıkla da kucaklaşmamız var, kimseyle sorunumuz yok. Onların başörtüsü bizim namusumuzdur. Kendisi ister başını örter, istemez örtmez. Kimseyi ayırmıyoruz. Köylünün, esnafın yanında duran bir siyasete ihtiyacımız var. Önümüzdeki dönem Türkiye'yi iyi bir yere götürecek siyasete ihtiyaç var. Bunu yapmak için 6'lı masa var. Bu masanın bozulmasını isteyenler var ama onları memnun edemeyeceğiz. Farklı siyasi partileriz, bunu garipsemiyoruz. Türkiye'nin birlik ve beraberliği için bu işin siyaset, parti meselesi olmaktan çıkıp memleket meselesi haline döndüğü için hep beraberiz."

Konuşmaların ardından teşkilat binasının açılışı gerçekleştirildi.