CHP'li Torun: Fındığın fiyatı 2 kat bile artmamıştır - Son Dakika
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CHP'li Torun: Fındığın fiyatı 2 kat bile artmamıştır

01.08.2022 15:00
CHP'li Torun: Fındığın fiyatı 2 kat bile artmamıştır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, fındık alım fiyatına ilişkin, "Fındıktaki üretim maliyeti geçen yıla göre katbekat artmasına rağmen gübre, ilaç, akaryakıt fiyatları 3-5 kat artış göstermesine rağmen fındık maalesef 2 kat bile artmamıştır.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, fındık alım fiyatına ilişkin, "Fındıktaki üretim maliyeti geçen yıla göre katbekat artmasına rağmen gübre, ilaç, akaryakıt fiyatları 3-5 kat artış göstermesine rağmen fındık maalesef 2 kat bile artmamıştır. Kazanan yine maalesef gizli eller, yabancı iş birlikçiler olacaktır" dedi.

CHP'li Seyit Torun, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı fındık alım fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Torun, üreticilerin bu zamanlarda fındık bahçelerine girerek hasat için çalışmalarına başladığını hatırlatarak, "Ama çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar ve bu yıl da maalesef umutlarını ertelemek zorunda kaldılar. Fındık üreticisi tarihin en büyük aldatmacasıyla karşı karşıyadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta sonu açıkladığı fiyat tek kelimeyle siyasi kurnazlıktır. Buradan tekrar ifade etmek istiyoruz. Fındığın gerçek fiyatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı gibi 54 lira değildir. Fındık fiyatı ayrı, alan desteği ve gübre desteği ayrı hesaplanır ama bunu 54 lira açıklayarak destekler düşüldüğünde bu iktidarın fındığa layık gördüğü rakam aslında 54 lira değil 52 liradır" dedi.

'FINDIĞIN FİYATI 2 KAT BİLE ARTMAMIŞTIR'Sadece 2020 yılında bir yabancı fındık şirketine 667 milyon lira teşvik verildiğini söyleyen Torun, "Yerli ihracatçımız, sanayicimiz can çekişirken ve zaten her yıl bu yabancı firma fındık üzerinden manipülasyon yaparken yetmedi bir de teşvik verdiniz. Bu ayıp da size yeter. Gerçekten bunu anlatmakta zorluk çekiyoruz. Parayı fındık üreticisinin cebinden çekip birilerinin cebine aktarmak bu ülkenin üreticisine ihanet etmek demektir. Bu iktidar da fiyatları manipüle ederek kendi üreticisine tuzak kuran bir iktidardır. Fındıktaki üretim maliyeti geçen yıla göre katbekat artmasına rağmen gübre, ilaç, akaryakıt fiyatları 3-5 kat artış göstermesine rağmen fındık maalesef 2 kat bile artmamıştır. Herkes biliyor ki bu fiyat zaman içinde serbest piyasada bu rakamın daha da altında gerçekleşecektir. Kazanan yine maalesef gizli eller, yabancı iş birlikçiler olacaktır" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Torun: Fındığın fiyatı 2 kat bile artmamıştır - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Torun: Fındığın fiyatı 2 kat bile artmamıştır - Son Dakika
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