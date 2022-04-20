CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan 23 Nisan kutlamalarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Ülkemizin dört bir yanındaki 248 belediyemizde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tarihi önemine uygun olarak, vatandaşlarımızın katılımıyla kutlanması için çeşitli program ve etkinlikler düzenlenecek." bilgisini verdi.

Torun, yazılı açıklamasında, tüm belediye başkanlarına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ilişkin yazı gönderildiğini belirtti.

Milli bayramların, birlik ve beraberlik duygularının pekiştirildiği, ülkenin bağımsızlık, demokrasi ve çağdaşlaşma mücadelesinin yeniden hatırlandığı özel günler olduğunu vurgulayan Torun, "23 Nisan 1920 tarihi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde, ulusal egemenliğin hakim kılındığı, TBMM'nin açıldığı tarihtir. Yine milli bayramlarımız, bizlere emanet edilen Cumhuriyetimizi ve değerlerini gelecek nesillere aktarmaya da vesile olan günlerdir." ifadelerini kullandı.

Torun, 2020 ve 2021'de, Kovid-19 salgın tedbirleri kapsamında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarının buruk geçtiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Ancak bu yıl Kovid-19 şartlarının hafiflemesi, kısıtlamaların kaldırılması ile birlikte TBMM'nin açılışının 102'nci yıl dönümündeki kutlamaların önünde engel bulunmamaktadır. Ülkemizin dört bir yanındaki 248 belediyemizde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tarihi önemine uygun olarak, vatandaşlarımızın katılımıyla kutlanması için çeşitli program ve etkinlikler düzenlenecek. Bu özel gün, halkımızla ve özellikle çocuklarımızla birlikte coşkuyla kutlanacaktır. CHP olarak tüm vatandaşlarımızı, belediyelerimizin düzenleyeceği programlara katılmaya davet ediyoruz."