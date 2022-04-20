CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan 23 Nisan kutlamalarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan 23 Nisan kutlamalarına ilişkin açıklama Açıklaması

20.04.2022 14:16
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan 23 Nisan kutlamalarına ilişkin açıklama Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Ülkemizin dört bir yanındaki 248 belediyemizde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tarihi önemine uygun olarak, vatandaşlarımızın katılımıyla kutlanması için çeşitli program ve etkinlikler düzenlenecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Ülkemizin dört bir yanındaki 248 belediyemizde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tarihi önemine uygun olarak, vatandaşlarımızın katılımıyla kutlanması için çeşitli program ve etkinlikler düzenlenecek." bilgisini verdi.

Torun, yazılı açıklamasında, tüm belediye başkanlarına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ilişkin yazı gönderildiğini belirtti.

Milli bayramların, birlik ve beraberlik duygularının pekiştirildiği, ülkenin bağımsızlık, demokrasi ve çağdaşlaşma mücadelesinin yeniden hatırlandığı özel günler olduğunu vurgulayan Torun, "23 Nisan 1920 tarihi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde, ulusal egemenliğin hakim kılındığı, TBMM'nin açıldığı tarihtir. Yine milli bayramlarımız, bizlere emanet edilen Cumhuriyetimizi ve değerlerini gelecek nesillere aktarmaya da vesile olan günlerdir." ifadelerini kullandı.

Torun, 2020 ve 2021'de, Kovid-19 salgın tedbirleri kapsamında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarının buruk geçtiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Ancak bu yıl Kovid-19 şartlarının hafiflemesi, kısıtlamaların kaldırılması ile birlikte TBMM'nin açılışının 102'nci yıl dönümündeki kutlamaların önünde engel bulunmamaktadır. Ülkemizin dört bir yanındaki 248 belediyemizde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tarihi önemine uygun olarak, vatandaşlarımızın katılımıyla kutlanması için çeşitli program ve etkinlikler düzenlenecek. Bu özel gün, halkımızla ve özellikle çocuklarımızla birlikte coşkuyla kutlanacaktır. CHP olarak tüm vatandaşlarımızı, belediyelerimizin düzenleyeceği programlara katılmaya davet ediyoruz."

YORUMLAR
500
ÇDSO, '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' konseri verecek ÇDSO, '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' konseri verecek SANKO Üniversitesi'nden 23 Nisan kutlaması SANKO Üniversitesi'nden 23 Nisan kutlaması

Cumhuriyet Halk Partisi, Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Çocuk, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan 23 Nisan kutlamalarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
14:17 Emeklilerin son umudu da suya düştü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "emekliye zam yok" açıklaması
13:58 İBB usulsüz İstanbulkart kullananların peşine düştü! Reklam filmi tartışmalara yol açtı: Savunan da var, kızan da!
13:53 Şenol Güneş'e teklif üstüne teklif! Yeni sezonda Arap Yarımadası'nın yolunu tutabilir
13:51 Kremlin: Barış anlaşmasının taslağını Ukrayna'ya ilettik, top Kiev'in sahasında
13:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriyeli sığınmacıların dönüşü için "huzurlu ortam "vurgusu yaptı: Kendileri dönecekler
13:43 Konyaspor'un stoperi Abdülkerim Bardakcı, Beşiktaşlı oluyor! Temaslar başladı
13:39 3 kez AK Parti'den aday adayı olmuştu! Eski futbolcu Tanju Çolak: Artık AK Parti ile aynı düşüncede değilim
13:25 Evinizi yabancı zenginlere kiralamak isterken iki kez düşünün: Tinder avcısı kılığındaki dolandırıcılar iş başında
13:11 2 yıl önce İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı
12:59 Erdoğan'dan Pençe-Kilit Harekatı açıklaması: Yakında Kandil diye bir yer kalmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 14:26:16. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan 23 Nisan kutlamalarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement