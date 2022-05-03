CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Ordu'da vatandaşlarla bayramlaştı - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Ordu'da vatandaşlarla bayramlaştı

03.05.2022 20:47
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Ordu'da vatandaşlarla bayramlaştı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ordu'nun Ünye ilçesinde vatandaşlarla bayramlaştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ordu'nun Ünye ilçesinde vatandaşlarla bayramlaştı.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ve İl Başkan Atila Şahin ile ilçe başkanlığını ziyaret eden Torun, partililerin bayramını kutladı.

Kaledere Mahallesi'nde ziyaret ettiği esnafın bayramını kutlayan Torun, daha sonra Mustafa Rakım Parkı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Torun, burada gazetecilere, bu bayramın birbirine kavuşma ve uzaktan gelenlerle hasret giderme bayramı olduğunu dile getirdi. Seyit Torun, bayramda gittikleri ilçelerde, il dışından gelenlerin sayısının oldukça az olduğunu gördüklerini savundu.

İnsanların artık seyahat edecek imkanının dahi kalmadığını ileri süren Torun şöyle konuştu:

"Yani yılda iki dini bayramımız var. Bu bayramları da vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz fırsata dönüştürerek uzağı yakın ederek kavuşuyordu ve bayramı bir bayram coşkusu içerisinde geçiriyordu. Ama bu bayramı buruk geçiriyoruz. Çünkü uzaktakiler gelemedi, birçoğu gelemedi. Ekonomik buhran artık öyle bir vurdu ki bugüne kadar böyle bir şey yaşanmamıştı. Artık ekmeği alırken bile düşünüyoruz. Aldığımız sebzeyi artık taneyle alıyoruz ve gelirlerimiz azalırken tüketimlerimiz, masraflarımız artıyor. Biz bunu hak etmiyoruz. Bu bizim kaderimiz olmamalı."

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Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Seyit Torun, Ordu, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Ordu'da vatandaşlarla bayramlaştı - Son Dakika


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