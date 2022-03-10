CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Zonguldak'ta ilçe belediyelerini ziyaret etti - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Zonguldak'ta ilçe belediyelerini ziyaret etti

10.03.2022 13:47
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Zonguldak'ta ilçe belediyelerini ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Zonguldak'ta ilçe belediyelerini ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Zonguldak'ta ilçe belediyelerini ziyaret etti.

İlk olarak Devrek Belediyesini ziyaret eden Torun, burada Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ile bir süre görüştü. İlçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Torun, Devrek'te bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Yerel yönetimlere önem verdiklerini ve ziyaretleri sürdürdüklerini belirten Torun, "Devrek ile ilgili bugüne kadar yapılan işlerden memnunuz, sürekli daha iyisi de yapılıyor. İnşallah önümüzdeki süreçte Karadeniz'in ve Zonguldak'ın en güzel ilçelerimizden biri olacak. Hiçbir endişemiz yok. Bizler çalışmaları yakından takip ediyoruz." dedi.

Torun, yerel genel dengesini kurmanın önemine dikkati çekerek "Ülkenin sorunlarını biliyoruz, çözüm yollarını da biliyoruz. Bu sorunları çözebilecek sermaye birikimimiz de var, insan kaynağımız da var, bilgi birikimimiz de var. Tek şeye ihtiyacımız var, doğru yönetilmek, kaynakları doğru yerde harcamak. Yoksa Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir sorunu yok." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Torun'a Devrek bastonu hediye edildi. İlçede esnaf ziyareti gerçekleştiren Torun, vatandaşların sorunlarını dinledi, onlarla sohbet etti.

Torun, daha sonra Bakacakkadı ve Perşembe belediyelerini ve esnafı ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Zonguldak'ta ilçe belediyelerini ziyaret etti
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Zonguldak'ta ilçe belediyelerini ziyaret etti
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Zonguldak'ta ilçe belediyelerini ziyaret etti

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Cumhuriyet Halk Partisi, Seyit Torun, Zonguldak, Hisarcık, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Zonguldak'ta ilçe belediyelerini ziyaret etti - Son Dakika


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