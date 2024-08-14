CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe: Tarımsal destekler vatandaşların uygun maliyetli gıdaya erişimine yapılan bir yatırım olmalı - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe: Tarımsal destekler vatandaşların uygun maliyetli gıdaya erişimine yapılan bir yatırım olmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, tarımsal desteklerin vatandaşların düzenli olarak uygun maliyetli gıdaya erişimine yapılan bir yatırım olarak görülmesi gerektiğini belirtti. Karatepe, tarım sektöründe yaşanan sorunlara dikkat çekerek, çiftçilere gereken desteğin verilmemesinin çiftçilerin ekonomik olarak zor durumda kalmasına neden olduğunu ifade etti.

14.08.2024 15:18
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, "Tarıma sağlanacak desteği bütçe üzerinde maliyet unsuru olarak göremeyiz, tarımsal destekler bir gider kalemi olarak değil, vatandaşların düzenli olarak uygun maliyetli gıdaya erişimine yapılan yatırım olarak görülmeli." ifadelerini kullandı.

Karatepe, tarım sektöründe yaşanılan sorunlara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bir taraftan hızla artan tarımsal üretim maliyetlerinin, diğer taraftan düşük seyreden ürün fiyatlarının, çiftçilerin ekonomik olarak dar boğaza sürüklenmesine yol açtığını ileri sürdü.

Çiftçilerin isyanının temelinde, Türkiye'nin iyi planlanmış tarım politikasının olmaması ve çiftçilere gerekli desteğin verilmemesinin yattığını savunan Karatepe, "Tarım sektörüne gereken destek verilmiş olsaydı, çiftçilerimiz bugün meydanlarda değil tarlalarında üretimin içinde olacaklardı. Çiftçilerimize ödenmesi gereken destek, ithalat yoluyla yabancı çiftçilere aktarılmakta." ifadesine yer verdi.

5488 Sayılı Tarım Kanunu'nda, tarım sektörüne verilmesi gereken desteğin milli gelirin yüzde 1'inden az olamayacağının vurgulandığını aktaran Karatepe, şunları kaydetti:

"Ama maalesef AKP iktidarı boyunca bu oranda destek hiç verilmemiş, destek bunun dörtte biri düzeyinde kalmıştır. Üstelik bu ödemeleri de zamanında değil, bir yıl gecikmeli yapmaktadır. Enflasyonun yüksek seyrettiği bir dönemde gecikmeli olarak verilen desteğin pek bir anlamı da kalmıyor. 2006 yılından beri iktidar, kanunun emrettiği oranda bir ödeme yapmış olsaydı çiftçilerimize yaklaşık 89 milyar dolarlık ödeme daha yapması gerekirdi. Tarıma sağlanacak desteği bütçe üzerinde bir maliyet unsuru olarak göremeyiz, tarımsal destekler bir gider kalemi olarak değil, vatandaşların düzenli olarak uygun maliyetli gıdaya erişimine yapılan bir yatırım olarak görülmeli."

Partisinin çiftçilerin yanında olduğunu vurgulayan Karatepe, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki hafta Gaziantep'te fıstık mitingi düzenleyeceğiz. O bölgede sadece Gaziantep değil yakın illere de gidip çiftçilerin ve diğer insanların sorunlarını yakından dinleyeceğiz. Çiftçilerimizin hakkı olan gelir düzeyine ulaşmaları ve tarımsal üretimlerini devam ettirebilmeleri için hem Meclis'te hem de meydanlarda tüm demokratik haklarımızı kullanmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe: Tarımsal destekler vatandaşların uygun maliyetli gıdaya erişimine yapılan bir yatırım olmalı - Son Dakika

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