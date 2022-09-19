CHP lideri Kılıçdaroğlu: Şehit yakınlarına ve malul gazilere birer maaş ikramiye verilmesini sağlayacağız

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle art arda iki paylaşım yaptı.

ATATÜRK'Ü VE GAZİLERİ ANDI

Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak açıklamasına başlayan Kılıçdaroğlu, "Atatürk'e 'Gazi' unvanı ve 'Mareşal' rütbesi verilmesinin yıl dönümünde, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ülkemizin birlik ve bütünlüğü uğruna büyük bir fedakarlık gösteren tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyor, Gaziler Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARINA SESLENDİ

Açıklamasının devamında şehit yakınlarına ve gazilere birer maaş ikramiye vereceklerine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Bir kez daha söylüyorum, 18 Mart Şehitler Günü'nde şehit yakınlarına ve 19 Eylül Gaziler Günü'nde malul gazilere birer maaş ikramiye verilmesini sağlayacağız. Ayrıca eğitimden barınmaya, sağlıktan istihdama kadar birçok sorunu biz çözeceğiz" dedi.