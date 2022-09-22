6'lı masa liderleri arasında kriz mi var? Kılıçdaroğlu: Zaman zaman tartışmalar olur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün partisinin grup toplantısını yaptığı Elazığ'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP lideri gündeme ilişkin birçok konuda değerlendirmeler yaptı.

"ÖNEMLİ OLAN GENEL BAŞKANLARIN NE DEDİKLERİ"

Kılıçdaroğlu daha sonra 6'lı masadaki liderlerle arasında bir kriz yaşandığına dair iddiaları da yanıtladı. CHP lideri, "Sayın Akşener'le görüşüyoruz zaten. Zaman zaman tartışmalar olur, bu siyasetin doğasında vardır. O tartışmalarda bizim açımızdan önemli olan genel başkanların söyledikleridir. Genel başkan yardımcıları düşüncelerini ifade edebilir. Önemli olan genel başkanların görüşleridir. Genel başkan dışındaki parti yetkililerinin açıklamalarını dinleriz, saygı duyarız ama bunu altılı masada kriz olarak düşünmeyiz. Hiçbir lider de düşünmüyor benim gördüğüm." ifadelerini kullandı.

"KRİZ YAŞAMADIK"

Sözcü'nün haberine göre Kılıçdaroğlu "kriz" konusu hakkında ise şunları söyledi: "Kriz yaşamadık, hiç böyle bir şey olmadı. Olsa zaten meydana çıkar. Geçen İstanbul'daydım, 'Ali Babacan'la Kılıçdaroğlu gizlice görüştü.' yazılmış. Ne gizlisi, görüşürüz zaten. Ki benden sonra Sayın Babacan diğer liderlerle de görüştü. Ben İstanbul'da uzun süre kalacaktım o yüzden ilk benimle görüştü. Sanki çok özel bir görüşme de gizliyoruz. Aklın alacağı şey değil. Altı lider bir aradayız ve her zaman görüşüyoruz."