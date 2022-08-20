Kemal Kılıçdaroğlu, "Yaşamını yitiren itfaiye ve sağlık personellerimize, basın mensuplarımıza ve yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gaziantep'teki trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet diledi - Son Dakika

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