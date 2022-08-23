CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Niğde'de partisinin grup toplantısında konuştu: (3)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiç kimsenin inancından, kimliğinden, yaşam tarzından ötürü ötekileştirilmediği bir Türkiye, kucaklaşan bir Türkiye, hata varsa helalleşen bir Türkiye... Bütün bunların hepsini yapacağız, bunları beraber yapacağız. Bunları yapmak için bize katılın." dedi.

Kılıçdaroğlu, Niğde Kültür Merkezi'nde partisinin grup toplantısında konuştu.

Türkiye'nin dış politikasını değerlendiren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Dış politikadan önemli bir konuyu anlatayım. Kalktı, konuştu, 'Bu can bu tende olduğu müddetçe kimse benden papazı alamaz.' dedi. Papazı verdi mi? Bu, tükürdüğünü yalamak demektir. Bu aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin itibarını yerle bir etmek demektir. Bizim devletimizin itibarını nasıl yerle bir edebilirsiniz? 'Asla Esad'la konuşmayacağım, yan yana gelmeyeceğim...' Ta 2019'dan bu yana kendisine mektup yazdım, 'Suriye ile kavga etme. Bir Uluslararası Suriye Konferansı Türkiye'de düzenle.' dedim. 'Yanlış yapıyoruz, komşularımızın, Arap dünyasının işlerine karışmayalım biz. Arap dünyası ayrıdır, o dünyaya karışmayız, daha yukarıda dururuz. O dünyada bir sorun olursa gelip bizim kapımızı çalarlar, gelin bizi barıştırın.' diye. Şimdi böyle bir rolümüz kalmadı. Türkiye, dış politikada ciddi sorunlarla karşı karşıya. Putin talimat verdi, Esad ile görüşecek, ben söylüyorum görüşmüyor, Putin söyleyince görüşüyor."

Mersin'e Akkuyu Nükleer Santrali yapıldığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Tek bir kararla Ruslara sağlanan imkan 7 milyar dolar. Yani santrali burada yapıyor, yani bize elektrik satacak, nükleer teknoloji almayacağız, tamamı Rus şirketine ait, hiçbir kuruş da vergi vermeyecek, 7 milyar dolar ve talimatından dışarı çıkmıyor. Bir talimat da eski başkandan geldi, Amerika'dan. 'Bak, beni kızdırma, kızdırırsan senin mal varlığını araştırırım.' dedi. Eğer Allah nasip eder, iktidar olduğumuzda birisi bana bu soruyu sorduğunda vereceğim cevap şu olacaktır, 'Araştırmazsanız namertsiniz.' Her kuruşu, lirayı araştırmazsanız namertsiniz. Çünkü eğer siz mal varlığınız dolayısıyla teslim alınırsanız artık Türkiye'ye hizmet edemezsiniz. Bütün milliyetçi kardeşlerimin, bütün ülkücü kardeşlerimin de bu gerçeği bilmesi lazım. Vatan bizim vatanımız, vatanı yöneten kişi önce vatanın çıkarlarını korumak zorundadır, bu memleketin çıkarlarını korumak zorundadır."

Kılıçdaroğlu, iktidarları döneminde kucaklaşan bir Türkiye inşa edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bir ufkumuz ve bir geleceğimiz olacak, daha güzel bir Türkiye. Büyüyen, gelişen, herkesin iş güç sahibi olduğu bir Türkiye. Hiç kimsenin inancından, kimliğinden, yaşam tarzından ötürü ötekileştirilmediği bir Türkiye, kucaklaşan bir Türkiye, hata varsa helalleşen bir Türkiye... Bütün bunların hepsini yapacağız, bunları beraber yapacağız. Bunları yapmak için bize katılın. Yaşlısı, genci herkesin katılması lazım. Türkiye'yi yeniden inşa etmek zorundayız. Bilgiyle birikimle ferasetle inşa etmek zorundayız."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasından önce, partilerine katılan 350 kişiyi temsilen 10 katılımcıya rozet taktı.

Toplantının ardından Kılıçdaroğlu, bir otelde basına kapalı gerçekleştirilen etkinlikte, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi, yaklaşık 40 milletvekili ise esnafı ziyaret etti.

(Bitti)