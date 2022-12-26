"21. Yüzyılda Milliyetçilik" toplantısına katılan Kılıçdaroğlu, bozkurt işareti yapan gençlerle fotoğraf çekildi - Son Dakika
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"21. Yüzyılda Milliyetçilik" toplantısına katılan Kılıçdaroğlu, bozkurt işareti yapan gençlerle fotoğraf çekildi

26.12.2022 15:34

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de ülkücü kanaat önderleri ile "21. Yüzyılda Milliyetçilik" başlıklı toplantıda bir araya geldi. Bozkurt işareti yapan gençlerle poz veren Kılıçdaroğlu'nun o anlarda tebessüm etmesi gözlerden kaçmadı.

Kılıçdaroğlu, Kayseri programı kapsamında ülkücü kanaat önderleri ile "21. Yüzyılda Milliyetçilik" başlıklı toplantıda bir araya geldi. CHP lideri burada Göktürk Kağanlığı bayrağı ile birlikte poz verdi. Kılıçdaroğlu'na CHP Kayseri İlk Başkanı Ümit Özer eşlik etti.

GENÇLERLE GÖRÜŞTÜ

Kılıçdaroğlu, toplantının ardından CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik'le birlikte, "Gençlik Buluşmaları" toplantısında gençlerle görüştü.

İşte o fotoğraf:

Kılıçdaroğlu, bozkurt yapan gençlerle fotoğraf çekildi! Surat ifadesine dikkat
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Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

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