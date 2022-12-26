Kılıçdaroğlu, Kayseri programı kapsamında ülkücü kanaat önderleri ile "21. Yüzyılda Milliyetçilik" başlıklı toplantıda bir araya geldi. CHP lideri burada Göktürk Kağanlığı bayrağı ile birlikte poz verdi. Kılıçdaroğlu'na CHP Kayseri İlk Başkanı Ümit Özer eşlik etti.
Kılıçdaroğlu, toplantının ardından CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik'le birlikte, "Gençlik Buluşmaları" toplantısında gençlerle görüştü.
İşte o fotoğraf:
Son Dakika › Politika › '21. Yüzyılda Milliyetçilik' toplantısına katılan Kılıçdaroğlu, bozkurt işareti yapan gençlerle fotoğraf çekildi - Son Dakika