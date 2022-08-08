CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İstanbul 'daki Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde 11-14 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek çalıştayda, "CHP Yurt Dışı Örgütlenmesi ve Seçim Hazırlıkları", "Yurt Dışı Seçmenlerin Türkiye Seçimlerine Katılım Sorunu, Düşük Katılımın Nedenleri, Çözüm Yolları" gibi çeşitli başlıklarda konuşmalar yapılacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika › Politika › 'CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı' İstanbul'da düzenlenecek - Son Dakika

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