"CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı" İstanbul'da düzenlenecek - Son Dakika
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"CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı" İstanbul'da düzenlenecek

08.08.2022 18:14
"CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı" İstanbul'da düzenlenecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla, "CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı" düzenlenecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla, "CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı" düzenlenecek.

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İstanbul'daki Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde 11-14 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek çalıştayda, "CHP Yurt Dışı Örgütlenmesi ve Seçim Hazırlıkları", "Yurt Dışı Seçmenlerin Türkiye Seçimlerine Katılım Sorunu, Düşük Katılımın Nedenleri, Çözüm Yolları" gibi çeşitli başlıklarda konuşmalar yapılacak.

Atölye ve sunumların da yer alacağı çalıştayda, atölye çalışmalarının sonuçları değerlendirilecek.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Yaşar Kemal, İstanbul, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika 'CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı' İstanbul'da düzenlenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: "CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı" İstanbul'da düzenlenecek - Son Dakika
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