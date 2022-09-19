CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün programları kapsamında Malatya'daydı. CHP liderinin Malatya programında AK Partili bir vatandaş ile yaşadığı diyalog ise anbean kameralara yansıdı.
Gerçek Gündem'de yer alan görüntülerde, Malatyalı vatandaş Kılıçdaroğlu'nun yanına gelerek "Sizinle helalleşmeye geldim. Ben AK Partiliyim. Size sosyal medyadan çok hakaret ettim, hakkınızı helal edin. Sizden şahsen helallik almak istiyorum. Sabahtan beri köşede bekliyorum. Bana nasip oldu hakkınızı bana helal edin." dedi. Kılıçdaroğlu da "helal olsun" yanıtını verdi.
CHP lideri ve vatandaş daha sonra sarılarak, helalleşmeyi gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu sonrasında programına kaldığı yerden devam etti.
Son Dakika › Politika › AK Partili vatandaştan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na çarpıcı sözler: Helallik istiyorum - Son Dakika