AK Partili vatandaştan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na çarpıcı sözler: Helallik istiyorum - Son Dakika
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AK Partili vatandaştan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na çarpıcı sözler: Helallik istiyorum

19.09.2022 19:43

AK Partili bir vatandaş, Malatya'ya gerçekleştirdiği ziyarette Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Ben size çok hakaret ettim, helallik istiyorum" deyip sarılarak, "Hakkım helal olsun" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün programları kapsamında Malatya'daydı. CHP liderinin Malatya programında AK Partili bir vatandaş ile yaşadığı diyalog ise anbean kameralara yansıdı.

"SİZE ÇOK HAKARET ETTİM, HAKKINIZI HELAL EDİN"

Gerçek Gündem'de yer alan görüntülerde, Malatyalı vatandaş Kılıçdaroğlu'nun yanına gelerek "Sizinle helalleşmeye geldim. Ben AK Partiliyim. Size sosyal medyadan çok hakaret ettim, hakkınızı helal edin. Sizden şahsen helallik almak istiyorum. Sabahtan beri köşede bekliyorum. Bana nasip oldu hakkınızı bana helal edin." dedi. Kılıçdaroğlu da "helal olsun" yanıtını verdi.

SARILDILAR

CHP lideri ve vatandaş daha sonra sarılarak, helalleşmeyi gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu sonrasında programına kaldığı yerden devam etti.

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Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili vatandaştan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na çarpıcı sözler: Helallik istiyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili vatandaştan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na çarpıcı sözler: Helallik istiyorum - Son Dakika
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