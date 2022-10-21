CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan basın kanunu tepkisi: Hiç merak etmeyin tak diye kaldıracağız, böyle bir rezalet olur mu? - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan basın kanunu tepkisi: Hiç merak etmeyin tak diye kaldıracağız, böyle bir rezalet olur mu?

21.10.2022 09:36

Yanıltıcı haber yayanlara 3 yıla kadar hapis cezası öngören ve muhalefetin tepkisini çeken Basın Kanunu ile ilgili konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Hiç merak etmeyin 'tak' diye kaldıracağız. Böyle bir rezalet olur mu?" dedi.

Tokat'ta gençlerle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hem esnaf ziyaretleri yaptı hem de gençlerle bir araya geldi. CHP lideri programında gündeme dair konularda önemli değerlendirmelerde de bulundu.

"TAK DİYE KALDIRACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde Meclis'ten geçen ce yanıltıcı haber yayanlara 3 yıla kadar hapis cezası öngören dezenformasyon yasasıyla ilgili bir soruya da yanıt verdi. CHP lideri, "Hiç merak etmeyin 'tak' diye kaldıracağız. Böyle bir rezalet olur mu? Gençlerin veya herhangi bir kişinin sosyal medyada eleştiri yapması kadar doğal bir şey yok. Hakaret içermediği sürece en sert eleştirilere siyasetçilerin tahammül etmesi lazım." dedi.

"SANSÜRÜ BİTİRECEĞİZ"

Kemal Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Evrensel bir kuraldır. 'Vay sen beni nasıl eleştirirsin?' Bir siyasetçinin övgüden çok sağlıklı ve tutarlı, akılcı eleştiriye ihtiyacı vardır. Benim görmediğimi beni eleştiren kişi görüyorsa, eleştiren kişi aynı zamanda benim arkadaşım, dostum demektir. Bu bağlamda medya dördüncü güçtür. Çağdaş demokrasilerde, yasama, yargı, yürütme ve medya. Ama bizde medyanın büyük bir kısmı havuz medyası dediğimiz bir gruptan oluştuğu için, yani kalemini satanlardan oluştuğu için onlara biz medya demiyoruz. Ama kalemini satmayan, özgürce eleştiri yapan her gazetecinin başımızın üstünde yeri var. Kaldıracağız, sansürü bitireceğiz. Hiçbir genç değil, bu ülkede hiç kimse yaşı ne olursa olsun, cinsiyeti ne olursa olsun, kimliği ne olursa olsun hiç kimse düşüncelerinden ötürü hapse atılamaz."

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Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan basın kanunu tepkisi: Hiç merak etmeyin tak diye kaldıracağız, böyle bir rezalet olur mu? - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan basın kanunu tepkisi: Hiç merak etmeyin tak diye kaldıracağız, böyle bir rezalet olur mu? - Son Dakika
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