Kılıçdaroğlu çifti Akyurt'ta kadınlarla buluşacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu yarın Akyurtlu kadınlarla "Töz" adlı belgeseli izleyecek.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile yarın saat 19.45'te Akyurt'taki Kızık Köy Konağı'nda "Töz" belgeselini izleyeceği ifade edildi.

Açıklamada etkinliğe, 4. Kadın Yönetmenler Festivali'nde birincilik ödülü alan belgeselin yönetmeni Neşe Uğur Nohutçu'nun da katılacağı aktarıldı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, iki yıldır düzenledikleri "Demir Leblebi Sohbetleri"ne yeni bir boyut kazandırdıklarını belirtti.

Her salı düzenlenen eğitim çalışmalarına yaz sürecinde de devam ettiklerini anlatan Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Kadın Kolları MYK üyelerimiz, il ve ilçe kadın kolları yöneticilerimizle birlikte kadınların hak ve eşitlik mücadelesini konu alan filmler ve belgeseller izledik. Bu kapsamda şiddet gören bir kadının hayata tutunma hikayesini anlatan Töz adlı belgeselden çok etkilendik. Bu mücadelenin herkese örnek olması için bir program organize ettik.

Şiddet mağduru Tuba Batu'nun mücadele dolu hayatını konu alan Töz belgeselini Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve değerli eşinin katılımıyla Akyurtlu kadınlarla birlikte izleyeceğiz."