Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Milletvekili, İstanbul, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı, Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla yarın İstanbul'da başlayacak - Son Dakika

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