CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal'in köstebeği kim?" başlıklı habere cevap verdi: Biraz kafa çalıştırın

Geçtiğimiz günlerde hükümet tarafından açıklanan ÖTV, KYK borçları ve icra affıyla ilgili düzenleme konularını, resmi açıklama yapılmadan gündeme taşıyan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün konuyla ilgili bir basın organında manşet oldu.

"KÖSTEBEĞİ KİM?"

Kılıçdaroğlu'nun yapılan düzenlemeleri önceden içeriden haber aldığı iddia edilen yazı, "Bay Kemal'in köstebeği kim?" manşetiyle ilk sayfadan verildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bu habere jet hızıyla yanıt verdi.

"BİRAZ KAFA ÇALIŞTIRIN YAHU"

Haberin yer aldığı sayfa fotoğrafını paylaşan Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı: " EYT'yi çözün. Sonra ağlıyorsunuz, gece yarısı manşetleri değiştiriyorsunuz, böyle komik algı operasyonları yapmak zorunda kalıyorsunuz. Öğretmenler konusunda da ısrar edeceğim çok aşikar. Biraz kafa çalıştırın yahu, önden önlem alıp çözün. Ağlak bir Saray da hiç çekilmiyor"