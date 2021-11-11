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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Böcek'i ziyaret etti - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Böcek'i ziyaret etti

11.11.2021 11:14

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti.

Ziyarette anı defterini imzalayan Kılıçdaroğlu'na geleneksel Yörük kıyafetleri hediye edildi.

Kılıçdaroğlu da Böcek'e partisinin kadın kollarınca hediye edilen nazar boncuğunu taktı.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, Muhittin Böcek'in hastanede yeni tip koronavirüsle mücadele ettiği dönemde sadece Antalyalıların değil tüm Türkiye'nin duasını aldığını söyledi.

Böcek'in Antalya'ya başarılı hizmetler verdiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Antalya dünyanın gözbebeği bir kent. Hem tarım hem turizm merkezi. Kentte önemli tarihi eserler de bulunuyor. Böyle bir kent güzel hizmetler verdiğiniz için mutluyum. Diğer belediye başkanlarımızla uyum içinde sorunlara ortak çözümler üretmeniz de çok önemli." dedi.

Başkan Böcek de geçen yıl 9 Kasım'da hastaneden taburcu edildiğini ve bugünlerini yeni hayatının yaş günü olarak kabul ettiğini söyledi. Böcek, aynı azim ve kararlılıkla planlı, kurallı ve kimlikli bir kent için en iyi hizmeti vermeye çalıştığını kaydetti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Böcek'i ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Böcek'i ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Böcek'i ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Böcek'i ziyaret etti

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemal Kılıçdaroğlu, Muhittin Böcek, Antalya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Böcek'i ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Böcek'i ziyaret etti - Son Dakika
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