CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gazeteci Hrant Dink'i andı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni olduğu Agos gazetesi önünde 19 Ocak 2007'de öldürülen gazeteci Hrant Dink'i andı.

Kılıçdaroğlu, Dink'in cinayetinin 15. yılı dolayısıyla Twitter üzerinden anma mesajı yayımladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Anadolu, ayrışmanın ve nefretin değil, daima sevgi, birlik ve hoşgörünün yeşerdiği topraklardır. Bu toprakların evladı olarak birlikteliğin gelişmesi için mücadele eden Hrant Dink'i, aramızdan koparılışının 15. yılında sevgi ve özlemle anıyorum." ifadelerini kullandı.