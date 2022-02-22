CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gülistan Doku'nun ailesi ile görüştü - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesiyle Mecliste bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku, babası Halit Doku ve ablası Aygül Doku ile Meclisteki makamında görüştü.

Görüşmede, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu da hazır bulundu.