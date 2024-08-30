CHP Genel Başkanı Kütahya'da Protokol Konuşmalarında Yer Verilmemesini Eleştirdi - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Kütahya'da Protokol Konuşmalarında Yer Verilmemesini Eleştirdi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kütahya'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde kendisine protokol konuşmalarında yer verilmemesini eleştirdi. Özel, devleti ve milleti birbirine karşı yarıştırmanın doğru olmadığını belirtti.

30.08.2024 16:31  Güncelleme: 16:36
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CHP Genel Başkanı Kütahya'da

Özgür Özel, Kütahya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen resmi törende kendisine protokol konuşmalarında yer verilmemesini eleştirdi

KÜTAHYA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen resmi törende kendisine protokol konuşmalarında yer verilmemesini eleştirerek, ana muhalefet partisi liderinin protokolde üçüncü sırada yer aldığını ifade etti.

CHP Dumlupınar İlçe Başkanlığı ve Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk Sosyal Tesisi ziyaretinin ardından Dumlupınar Belediyesi'ni ziyaret eden özel ilçe meydanında halka seslendi.

Özel, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarındaki protokol konuşmalarında kendisine söz hakkı verilmemesini eleştirdi.

Özel, "Bu koltukta Adalet ve Kalkınma Partili oturuyordu. Onu kaldırdı bir CHP'liyi Zekeriya Yılmaz'ı oturttu. Siz bugün Dumlupınar'daki resmi törenlerde Zekeriya Yılmaz'a da konuşma hakkı vermiyorsunuz. Milletin dediğine karşı devlet bir şey diyorsa millet sabreder sadece. Eğer devletle milleti yarıştırırsanız millet kazanır. Devletle millet çatışırsa millet kazanır. Ama günü gelince buradan partinin genel başkanı olarak söylüyorum. O gün de tekrarlarım partinin genel başkanı olarak. CHP'li belediye başkanları, CHP'li bakanlar olacak. CHP'li Cumhurbaşkanı gelecek burada konuşacak. O gün başka bir partinin genel başkanı geliyorsa o da konuşacak. Biz devleti böyle yöneteceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

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