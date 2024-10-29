CHP Genel Başkanı Özel, 1. Meclis'in önünde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özel, 1. Meclis'in önünde konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Şimdi birileri ülkenin birlik ve beraberliğine, kardeşliğine değil de siyasi çıkar hesaplarına göre bir takım adımlar atmaya başlıyor.

29.10.2024 15:20
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Şimdi birileri ülkenin birlik ve beraberliğine, kardeşliğine değil de siyasi çıkar hesaplarına göre bir takım adımlar atmaya başlıyor. İşte biz CHP olarak bu hesaplara karşı bu ülkedeki 86 milyonun müşterek menfaatlerini korumak durumundayız." dedi.

Özel, CHP Ankara İl Başkanlığınca, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen 1. Meclis'ten Anıtkabir'e düzenlenen yürüyüşe katıldı.

Etkinlik öncesi 1. Meclis önünde açıklama yapan Özel, 1923'te Türkiye'yi kuranların kimseden korkmadıklarını söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının 1. Meclis'te Cumhuriyet'i kurduğunu anımsatan Özel, Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkeye çağdaşlaşmayı, bilimi, irfanı, teknolojiyi ve aydınlanmayı miras bıraktığını belirtti.

Cumhuriyet'in emanet edildiği gençlerin mutlu olmadığını dile getiren Özel, "Bu ülkede refah, demokrasi, eşitlik yok. Yani Cumhuriyet'in temel felsefesi herkese eşit, ayrımsız ve zengin bir ülke yaratma felsefesi maalesef terk edilmiş durumda. İşte bu yüzden Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının sadece savaş cephelerinde değil, sivil olarak da sosyal, ekonomik, bireysel hakları temin eden bir sistemin inşası için temin ettikleri mücadele bugün ülkeyi yönetenler tarafından yarım bırakılmıştır." diye konuştu.

Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünün, Atatürk'ün emaneti Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu ifade eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"100 yıl önceki coşkuyla ve ilk yılki inanç ve kararlılıkla 101. yılda, bu tarihi günde hep birlikteyiz. Hiç kimse bu meydanı hafife almasın. Biz bu ülkeyi bu meydandakilerin dedeleri, neneleriyle, Türk'ü, Kürt'ü ile Laz'ı, Çerkez'i ile etnik kökeni ne olursa olsun her birisiyle, Alevi'si, Sünni'siyle mezhebine bakmadan, ayırmadan hep birlikte kurduk. Şimdi birileri ülkenin birliği beraberliğine, kardeşliğine değil de siyasi çıkar hesaplarına göre bir takım adımlar atmaya başlıyor. İşte biz CHP olarak bu hesaplara karşı bu ülkedeki 86 milyonun müşterek menfaatlerini korumak durumundayız."

Millete veremeyecek hesaplarının olmadığını vurgulayan Özel, "Eğer 22 yıldır yönetildiği gibi kişisel hesaplarla, kişisel çıkarlarla birileri bir adım atacak, o adımlar Anayasa'ya uzanacaksa biz orada yokuz. Ama biz buradayız, bu meydandayız, 1. Meclis'in önündeyiz. Bölünmeye, kavgaya ve çatışmaya karşıyız. Ancak biz şehit analarının, babalarının, şehitlerin emaneti evlatlarının ve gazilerimizin gözünün içine bakılmayacak, onların rızası olmayacak hiçbir şeyinde tarafında değiliz." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özel, daha sonra partililer ve vatandaşlarla Anıtkabir'e yürüdü.

Kaynak: AA

Özgür Özel, Politika, ankara, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özel, 1. Meclis'in önünde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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