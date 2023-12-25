 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özel, basın mensuplarının sorularını yanıtladı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Genel Başkanı Özel, basın mensuplarının sorularını yanıtladı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehit Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın cenazesinde protesto edilmesine ilişkin soru üzerine, "Dün cenazeye katıldığımız andan itibaren o organize meseleyi hep birlikte takip ettik. Bugün tek tek, isim isim hepsi tespit ediliyor.

CHP Genel Başkanı Özel, basın mensuplarının sorularını yanıtladı Açıklaması
25.12.2023 - 12:21,
Abone Ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehit Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın cenazesinde protesto edilmesine ilişkin soru üzerine, "Dün cenazeye katıldığımız andan itibaren o organize meseleyi hep birlikte takip ettik. Bugün tek tek, isim isim hepsi tespit ediliyor. Manisa'da olanların parti aidiyeti çok açık ortada ama civar illerden getirilenlerde de aynı kümelenme belli." ifadelerini kullandı.

Özel, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefatının 50. yılı dolayısıyla Anıtkabir'deki mezarı başında düzenlenen törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın Manisa'da düzenlenen cenaze töreninde, kendisine yönelik protestolara ilişkin, bir gün öncesinden itibaren algı operasyonu ve provokasyon yapıldığını söyledi.

Özel, "CHP, sorumluluğu olan ve sorumluluğu gereği Meclis'i bilgilendirmeyen AK Parti ile bir kağıdın üzerinde ortaklaşıp da onların yaptıkları bütün eksiklikleri, kusurları meşrulaştırmaya itiraz etmiştir, kendi bildirgesini yayınlamıştır. İki bildirge yan yana konulduğunda, bir bildirgede, büyük ihtimalle tabii ki gözden kaçmıştır ama terörü kınamaktadırlar. Oysa böyle bir terör ve terör örgütü kınanmaz lanetlenir. Öyle kınanacak bir kusur işlememişlerdir, lanetlenmeleri gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'nin, CHP'nin teröre karşı duruşuna yönelik yaptığı dezenformasyonu, provokasyona çevirdiğini iddia eden Özel, şöyle devam etti:

"Dün sabah erken saatlerden itibaren hem koruma ekibimize hem Manisa'da partimize hatta civar illerden, AK Parti'ye geçmişte çok yakın olmuş isimlerden, 'bir provokasyon, saldırı olacağı, hatta bu cenazeye katılmayı yeniden değerlendirmem' defalarca söylendi. Dün gün boyunca şehit cenazemize katılacağımı, şehidimize sahip çıkacağımı ifade ettim ve bu provokasyonların amacının ne olduğunu bildiğimi söyledim. Dün cenazeye katıldığımız andan itibaren o organize meseleyi hep birlikte takip ettik. Bugün tek tek, isim isim hepsi tespit ediliyor. Manisa'da olanların parti aidiyeti çok açık ortada ama civar illerden getirilenlerde de aynı kümelenme belli."

"Şehit ailesi hiçbir günahları olmamasına rağmen özür dilemeye kalktı"

CHP Genel Başkanı Özel, dün yaşananlara provokasyonun neden olduğunu ve bunun Manisalılardan, kendi isteğiyle şehit cenazesine gelenlerden kaynaklanmadığını belirtti.

Şehit ailesinin cenaze sırasında slogan attıranlara tepki gösterdiğini ifade eden Özel, şöyle devam etti:

"Dün uçağa binmeden önce, uçaktan indikten sonra şehit ailesi arayarak yaşananlardan üzüntü duyduklarını, şehidin bizimle samimiyetini, yakınlığını bildiklerini, dün oradaki saygısızlığın şehitlerine yapıldığını ve Enes'in hatırasına saygısızlık olduğunu defaatle söylediler. Hatta şehit ailesi hiçbir günahları olmamasına rağmen aile büyükleri kanalıyla özür dilemeye kalktı. Biz, böyle bir şeyi kabul edemeyeceğimizi, esas şehide yeterli saygının gösterilememesi noktasında bütün yaşananlardan dolayı üzüntülerimizi ve özürlerimizi ilettik."

Kaynak: AA
YORUMLAR

AK Parti, Manisa, Partiler, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özel, basın mensuplarının sorularını yanıtladı Açıklaması - Son Dakika


13:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Özgür Özel'in şehit cenazesinde protesto edilmesine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Özgür Özel'in şehit cenazesinde protesto edilmesine ilk yorum
13:29
Erdoğan: 3-5 oy alacağız diye bölücü hainlere kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız Erdoğan: 3-5 oy alacağız diye bölücü hainlere kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız
13:18
İsrail savaş kabinesi bugün Mısır'ın ateşkes teklifini görüşecek İsrail savaş kabinesi bugün Mısır'ın ateşkes teklifini görüşecek
13:17
Yeşim Salkım, şehitlerimizle ilgili yaptığı paylaşımı eleştiren takipçisine küfretti Yeşim Salkım, şehitlerimizle ilgili yaptığı paylaşımı eleştiren takipçisine küfretti
12:44
Şehit cenazesinde protesto edilen Özgür Özel: Ailesi benden özür dilemek istedi Şehit cenazesinde protesto edilen Özgür Özel: Ailesi benden özür dilemek istedi
12:36
Yeni yönetimin listesi giderek genişliyor! Beşiktaş Filippo Inzaghi'yi de radara aldı Yeni yönetimin listesi giderek genişliyor! Beşiktaş Filippo Inzaghi'yi de radara aldı
12:17
Etkileşim uğruna arkadaşının üstüne bir kavanoz böcek boşalttı Etkileşim uğruna arkadaşının üstüne bir kavanoz böcek boşalttı
12:14
MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal etkisiz hale getirildi

Son Dakika
13:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'in şehit cenazesinde protesto edilmesine ilk yorum
13:29 Erdoğan: 3-5 oy alacağız diye bölücü hainlere kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız
13:18 İsrail savaş kabinesi bugün Mısır'ın ateşkes teklifini görüşecek
13:17 Yeşim Salkım, şehitlerimizle ilgili yaptığı paylaşımı eleştiren takipçisine küfretti
12:44 Şehit cenazesinde protesto edilen Özgür Özel: Ailesi benden özür dilemek istedi
12:36 Yeni yönetimin listesi giderek genişliyor! Beşiktaş Filippo Inzaghi'yi de radara aldı
12:17 Etkileşim uğruna arkadaşının üstüne bir kavanoz böcek boşalttı
12:14 MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal etkisiz hale getirildi
11:57 Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi
11:51 Müge Anlı'nın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 14:01:03. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özel, basın mensuplarının sorularını yanıtladı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement