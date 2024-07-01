CHP Genel Başkanı Özel deniz otobüsünün ilk seferi ile Bodrum'da - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özel deniz otobüsünün ilk seferi ile Bodrum'da

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Bodrum-Turgutreis-Didim Deniz Otobüsü seferleri hizmeti açılışı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla Didim'den başladı. Özel, Bodrum'da yoğun ilgiyle karşılandı.

01.07.2024 23:20
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CHP Genel Başkanı Özel deniz otobüsünün ilk seferi ile Bodrum'da

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Bodrum-Turgutreis- Didim Deniz Otobüsü seferleri hizmeti açılışı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla Didim'den başladı. Didim'den deniz otobüsünün ilk seferi ile yola çıkan Özel, Bodrum'da yoğun ilgiyle karşılandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ziyaretinde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, parti meclisi üyeleri, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve partililer eşlik etti. Deniz otobüsünden limana inen Özgür Özel'e bandolu karşılama yapılırken, Özel yoğun ilgiden dolayı güçlükle ilerledi. Vatandaşların selfie isteklerini kırmayan Özel bol bol fotoğraf çektirdi. İlk olarak CHP Bodrum İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Genel Başkan Özel, parti binası çıkışında Bodrum Şoförler Odası Başkanı Hasan Kablı, partinin eski üyelerinden Hüseyin Anıl, İYİ Parti geçmiş dönem ilçe başkanı Şerif Çelikkıran'ın da aralarında olduğu ve CHP'ye kaydolan üyelere rozetlerini taktı. Son olarak Bodrum Belediyesi'ni ziyaret eden Özel ve beraberindekiler belediye ziyaretinin ardından Bodrum'dan ayrıldı.

(HY-MU-SO-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özel deniz otobüsünün ilk seferi ile Bodrum'da - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özel deniz otobüsünün ilk seferi ile Bodrum'da - Son Dakika
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