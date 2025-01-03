CHP Genel Başkanı Özel, Göle Belediyesi'ni ziyaretinde konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP Genel Başkanı Özel, Göle Belediyesi'ni ziyaretinde konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özel, Göle Belediyesi\'ni ziyaretinde konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "CHP, çizgisini, yapısını koruyacaktır, kimse ama kimse endişe etmesin.

03.01.2025 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "CHP, çizgisini, yapısını koruyacaktır, kimse ama kimse endişe etmesin. Ne tıkayan ne de bozan oluruz ama kimse kusura bakmasın, hiçbir siyasi partinin de planının parçası olmayız." dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Ardahan'a gelen Özel, Göle ilçesi ziyaretinde belediye önünde toplanan vatandaşlara hitap etti.

Özgür Özel, Göle gibi ilçelerin göç vermesinin önemli bir sorun olduğunu söyledi.

Bu bölgelere pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini ifade eden Özel, "Buraya yatırım yapacak sanayiciye, başka yerlere yaptığı teşviklerden çok öte teşviklerin verilmesi lazım. Şu anda eksi 17 derecede konuşuyoruz. Hava sıcaklığının 15 derece olduğu yerde de kış, burada da kış. Ama burada doğal gaz saati fıldır fıldır dönüyor. Doğal gazı burada da aynı fiyattan satmak, Manisa, İzmir'e aynı fiyattan satmak doğru değil. Böyle kış şartlarının çetin olduğu yerlerde yüzde 50'nin üzerinde indirim yapmak lazım. Bunları projelendirmek lazım." diye konuştu.

Özel, şöyle devam etti:

" Türkiye'ye 5,5 milyon Suriyeli senin yüzünden geldi. 200 milyar dolar para, bugün emekliye zam yapamıyorum diyor. O parayla 100 yıl maaş ödeyebilir. O para Suriyelilere harcandı. 283 Mehmetçik Suriye'de şehit oldu, dünya kadar sivil şehit oldu. 13 yıl sonra zafer kazandık HTŞ liderine takım elbise giydirdik, kravat taktık artık korkmayacağız, o katliam yapmayacak artık demokratik önerilecek. Beyefendiye sorulunca, 4 sene seçim yok, ondan sonra bakacağız. Biz Suriye'nin hep toprak bütünlüğünü savunduk. Suriyelilerin memleketlerine dönmelerini hep savunduk. 'Orada iç karışıklık yapmayın' dedik. Alevi, Sünni, Arap, Türkmenler, Dürzileri kapsayacak bir demokratik yönetim olsun, bunu Esad'a anlatalım istedik, şimdikilere söylüyor ve Suriye'de istikrar istiyoruz."

CHP'nin hiçbir zaman çatışmadan yana olmadığını dile getiren Özel, şunları kaydetti:

"Son günlerde Türkiye'de Sayın Bahçeli'nin, bu kürsülerden ip atan Bahçeli'nin, düne kadar bizi meşru Meclis'te bulunan siyasi parti DEM ile görüşüyoruz diye 'demleniyorlar' diyen Bahçeli'nin bir çağrısıyla başlayan bir süreç var. CHP tarihinin hiçbir döneminde asla ve asla çatışmadan, kandan, gözyaşından yana olmadık. Analar ağlamasın, terör dursun, gözyaşı bitsin istedik. Bu işleri Meclis'te yapın dedik vaktiyle, kaçırdılar. Şimdi 'Meclis doğru zemin' diyorlar. Biz de diyoruz ki şeffaf olacak toplumsal mutabakata dayalı bir süreçte CHP her zaman olduğu gibi 'Atatürk'ün izinde yurtta barış, dünyada barış' der. Misak-ı Milli sınırlarını gözeten, ay-yıldızlı bayrağı benimseyen CHP kurucu değerlerine, birlikte yaşama iradesine saygıyı sonuna kadar savunuyoruz. Kürtler de Türkler de bizim. Alevi, Sünni de bizim, hepimiz kardeşiz ve barış içinde yaşayacağız. CHP, çizgisini, yapısını koruyacaktır, kimse ama kimse endişe etmesin. Ne tıkayan ne de bozan oluruz ama kimse kusura bakmasın, hiçbir siyasi partinin de planının parçası olmayız. Bu işin çıkar siyasetine, parti siyasetine dökülmesine, bir kişinin yeniden seçilmesine endekslenmesine de CHP toplumsal mutabakat zemini içinde bakar ve böyle bir meseleyi asla kişisel çıkar meselesi olarak, yeniden seçim meselesi olarak kullanılmasına asla ve asla izin vermeyiz."

Özel'e, CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak ve CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan eşlik etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Özgür Özel, Politika, ardahan, Ekonomi, Göle, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özel, Göle Belediyesi'ni ziyaretinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:21 Suriye’ye giden Almanya ve Fransa bakanları Ahmed el Şara’nın elini sıkmadı Suriye'ye giden Almanya ve Fransa bakanları Ahmed el Şara'nın elini sıkmadı
19:02 Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçının ilk 11’leri belli oldu Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
18:47 Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin’in ifadesi: Boşboğazlılık yaptım Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi: Boşboğazlılık yaptım
18:41 İstanbul’da gizemli koku: Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor İstanbul'da gizemli koku: Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor
18:11 Ferdi Tayfur’un cenaze programı değişti Ferdi Tayfur'un cenaze programı değişti
03:13 Bursa’da başından vurulmuş halde bir kadın bulundu Bursa'da başından vurulmuş halde bir kadın bulundu
01:46 Sarhoş polis memuru, gözaltındaki şüphelileri serbest bıraktı Sarhoş polis memuru, gözaltındaki şüphelileri serbest bıraktı
01:36 Suriye’de İsrail askerleri ile silahlı unsurlar arasında çatışma çıktı Suriye'de İsrail askerleri ile silahlı unsurlar arasında çatışma çıktı
01:10 Sanat dünyası yasta “Herkesin bir benzeri türedi sen hariç“ Sanat dünyası yasta! "Herkesin bir benzeri türedi sen hariç"
00:46 BBP lideri Destici’den İmralı görüşmesi yorumu: Duyunca kanım dondu BBP lideri Destici'den İmralı görüşmesi yorumu: Duyunca kanım dondu
00:39 Ünlü sanatçı Sıla’nın acı kaybı Kuzeni hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Sıla'nın acı kaybı! Kuzeni hayatını kaybetti
00:28 Trump’a ait otelin önünde patlamıştı Tesla’da ölen asker patlamadan önce kafasına sıkmış Trump'a ait otelin önünde patlamıştı! Tesla'da ölen asker patlamadan önce kafasına sıkmış
00:06 Adana’da Ferdi Tayfur Müzesi 3 gün sonra açılacaktı Adana'da Ferdi Tayfur Müzesi 3 gün sonra açılacaktı
00:05 2 kadının öldüğü komşular arasındaki çatışmada jandarmanın müdahalesi katliamı önlemiş 2 kadının öldüğü komşular arasındaki çatışmada jandarmanın müdahalesi katliamı önlemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 19:51:09. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özel, Göle Belediyesi'ni ziyaretinde konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.