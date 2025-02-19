CHP Genel Başkanı Özel İl Genel Meclis Üyeleri Buluşması'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özel İl Genel Meclis Üyeleri Buluşması'nda konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özel İl Genel Meclis Üyeleri Buluşması\'nda konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik başlatılan soruşturma ve iptali için açılan davaya ilişkin, "Birileri, 1,5 yıldır bekleyip bizi düşüremediği tuzağa, düşürdüklerini bulup ifadeye çağırarak başlattıkları bir süreçte ellerindeki kiri partimize...

19.02.2025 13:46
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik başlatılan soruşturma ve iptali için açılan davaya ilişkin, "Birileri, 1,5 yıldır bekleyip bizi düşüremediği tuzağa, düşürdüklerini bulup ifadeye çağırarak başlattıkları bir süreçte ellerindeki kiri partimize bulaştırmak istiyorlar." dedi.

Özel, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen İl Genel Meclis Üyeleri Buluşması'nda yaptığı konuşmada, partisinin yerel yönetimlerde elde edeceği başarının, gelecekte iktidara gelmesi için anahtar olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinde belediyesi olan tek partinin CHP olduğunu belirten Özel, seçmenin CHP'li belediye başkanlarından memnun olduğunu ve anketlerde belediyelerden memnuniyet oranının yüzde 58 ölçüldüğünü anlattı.

Özel, CHP'nin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde elde ettiği sonuçla, halkta umut duygusunu uyandırdığı değerlendirmesinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Seçimden beri yapılan önemli anket şirketlerinin ortalamasında CHP, belirgin şekilde 3,5-4 puan farkla birinci partidir. Bu, Sayın Erdoğan'ın hazımsızlık duygusunu tetiklemiştir. Biz, yerel yönetimlerden memnuniyet anketini yüzde 58 ölçtürdük, o yüzde 61 ölçtürmüş. 'Hayır ben 61 ölçtürmedim' demiyor. 'Bugün yerel seçim olsa' sorusunda, bizde yüzde 49, onda 50,5 göründüğünü ikimiz de biliyoruz. O nedenle, 'Silkeleyin, paralarını kesin hizmet edemesinler.' diyor. Akın Gürlek, 9 Ekim'den beri saldırmadığı hiçbir alan bırakmadı. Kimi bulursa saldırıyor ve içeri atıyor. Birinci duygu umutken, ikinci duygunun karamsarlık olması için çaba sarf ediyor. Burada hepimize düşen, enseyi karartmamak, morali bozmamak, karamsarlığa teslim olmamak ve dimdik ayakta olmaktır."

Umudu örgütleyemeyenlerin, korkuyu örgütlemeye çalıştıklarını öne süren Özel, "Türkiye'de şu an bir 'sivil darbe' sürecinin içindeyiz. Bütün askeri darbeleri kınıyoruz ve o darbelerden zarar gördük. 15 Temmuz akşamı, 'Seçilmiş parlamentonun, demokrasinin arkasında, bu darbecilerin karşısındayız.' dedik. Bugün bir sivil darbe mekaniği işliyor ve Recep Tayyip Erdoğan'ın buna ne söyleyeceğini merak ediyorum." diye konuştu.

"CHP'ye darbe yapmaya çalışanlara yazıklar olsun"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik başlatılan soruşturma ve iptali için açılan davaya ilişkin ise şunları söyledi:

"Birileri, 1,5 yıldır bekleyip bizi düşüremediği tuzağa, düşürdüklerini bulup ifadeye çağırarak başlattıkları bir süreçte ellerindeki kiri partimize bulaştırmak istiyorlar. Karşımızda bir darbe ittifakı var. 31 Mart'ın mağluplarının ve yükselen umudu korkuya çevirmeye çalışanların örgütlediği bir darbe mekaniği var. Bu milletin seçeceği bir sonraki cumhurbaşkanına darbe yapmaya çalışıyorlar. Buradan Erdoğan'a sesleniyorum, darbeyi sana yaparlarsa ben karşısındayım, 15 Temmuz'da gördün. Soruyorum, sen bu darbenin neresindesin? CHP'ye darbe yapmaya çalışanlar, 23 Mart'ta ön seçimi yaptırmamaya çalışanlar, çıkaracağımız Cumhurbaşkanı adayının seni yeneceğini bildiğiniz için mi bu darbenin içindesiniz, yönetimindesiniz? Değilseniz, bu darbe girişimine karşı bir tutum alın. Sana darbe yapıldığında sana sahip çıkan CHP'ye darbe yapmaya çalışanlara da içinde olanlara da işbirlikçilerine de göz yumanlara da yazıklar olsun. Söz veriyorum başaramayacaksınız."

Kaynak: AA

Özgür Özel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özel İl Genel Meclis Üyeleri Buluşması'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

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