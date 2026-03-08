CHP Genel Başkanı Özel, İmamoğlu davası hakkında konuştu

Eskişehir'e gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu davasıyla ilgili olarak, "Tanığın, şahidin yedeği olur mu" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi program için Eskişehir'e geldi. Özel'in programı, Sivrihisar Belediyesi ve ilçe ziyareti ile başladı. CHP Eskişehir İl Başkanlığı'na gelen Özel, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Tanığın, şahidin yedeği olur mu"

Ekrem İmamoğlu'yla davasıyla ilgili konuşan Özel, "Yarın 9 Mart; bugüne kadar girdiği hiçbir seçimde Tayyip Erdoğan'a yenilmemiş, onun gösterdiği adaylara yenilmemiş, önce Beylikdüzü'nü Adalet ve Kalkınma Partisi'nden kazanmış, sonra da üç kez, biri iptal edilen seçim olmak üzere üç kez İstanbul'u kazanmış, bütün anketlerde, bütün yapılan kamuoyu yoklamalarında memnuniyet oranı yüzde 60'ların üzerine çıkmış olan ve bu yüzden cezalandırılan Ekrem İmamoğlu'nun yarın duruşması başlayacak. Onunla birlikte çok sayıda belediye başkanımız yargılanıyor. 'Melih Gökçek'in yargılanmadığı yerde bir belediye başkanı nasıl yargılanır' sözü benim sözüm değil; bu söz AK Partililerin sözü, AK Parti'de başbakan yardımcılığı yapmış olanların sözü. Bizim alnımız açık, başımız dik. Yaz boyunca, kış boyunca atılan iftiraların teker teker çürüdüğü, hiçbirinin iddianamede bulunamadığı, hiçbir iddianın kanıtlanamadığı; dünün sözde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, sözde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yargı kolları başkanı, bugünün AK Partili Adalet Bakanı'nın söylediği üzere, 'Dosyamızın temel dayanağı gizli tanıklardır' diyor. Ekrem Başkan bir yıl önce gizli tanık Meşe'nin itiraflarıyla sorgulanmıştı; Meşe bütün ifadelerinden vazgeçmiş, gizli tanıklıktan çekilmiş, onun yerine aynı ifadeleri İlke diye yeni bir gizli tanığa verdirmişler. Düşünün ki 2 kişinin arasındaki bir olayı, 'Gördüm' diyen üçüncü kişi var. O söylüyor, tutukluyorsun, sonra o, 'Ben görmedim, vazgeçtim' diyor, başkasını getirip gizli tanık yapıyorsun. Oyuncu değişikliği sinemada olur; aktörle anlaşamazsın o bırakır başkası gelir. Tiyatroda olur; hastalanır yerine rolü başkası oynar. Futbolda olur; sakatlanır yerine başkası girer. Tanığın, şahidin yedeği olur mu?" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR