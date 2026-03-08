CHP Genel Başkanı Özel, İmamoğlu davası hakkında konuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Genel Başkanı Özel, İmamoğlu davası hakkında konuştu

CHP Genel Başkanı Özel, İmamoğlu davası hakkında konuştu
08.03.2026 20:28  Güncelleme: 20:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'e gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu davasıyla ilgili olarak, "Tanığın, şahidin yedeği olur mu" dedi.

Eskişehir'e gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu davasıyla ilgili olarak, "Tanığın, şahidin yedeği olur mu" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi program için Eskişehir'e geldi. Özel'in programı, Sivrihisar Belediyesi ve ilçe ziyareti ile başladı. CHP Eskişehir İl Başkanlığı'na gelen Özel, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Tanığın, şahidin yedeği olur mu"

Ekrem İmamoğlu'yla davasıyla ilgili konuşan Özel, "Yarın 9 Mart; bugüne kadar girdiği hiçbir seçimde Tayyip Erdoğan'a yenilmemiş, onun gösterdiği adaylara yenilmemiş, önce Beylikdüzü'nü Adalet ve Kalkınma Partisi'nden kazanmış, sonra da üç kez, biri iptal edilen seçim olmak üzere üç kez İstanbul'u kazanmış, bütün anketlerde, bütün yapılan kamuoyu yoklamalarında memnuniyet oranı yüzde 60'ların üzerine çıkmış olan ve bu yüzden cezalandırılan Ekrem İmamoğlu'nun yarın duruşması başlayacak. Onunla birlikte çok sayıda belediye başkanımız yargılanıyor. 'Melih Gökçek'in yargılanmadığı yerde bir belediye başkanı nasıl yargılanır' sözü benim sözüm değil; bu söz AK Partililerin sözü, AK Parti'de başbakan yardımcılığı yapmış olanların sözü. Bizim alnımız açık, başımız dik. Yaz boyunca, kış boyunca atılan iftiraların teker teker çürüdüğü, hiçbirinin iddianamede bulunamadığı, hiçbir iddianın kanıtlanamadığı; dünün sözde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, sözde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yargı kolları başkanı, bugünün AK Partili Adalet Bakanı'nın söylediği üzere, 'Dosyamızın temel dayanağı gizli tanıklardır' diyor. Ekrem Başkan bir yıl önce gizli tanık Meşe'nin itiraflarıyla sorgulanmıştı; Meşe bütün ifadelerinden vazgeçmiş, gizli tanıklıktan çekilmiş, onun yerine aynı ifadeleri İlke diye yeni bir gizli tanığa verdirmişler. Düşünün ki 2 kişinin arasındaki bir olayı, 'Gördüm' diyen üçüncü kişi var. O söylüyor, tutukluyorsun, sonra o, 'Ben görmedim, vazgeçtim' diyor, başkasını getirip gizli tanık yapıyorsun. Oyuncu değişikliği sinemada olur; aktörle anlaşamazsın o bırakır başkası gelir. Tiyatroda olur; hastalanır yerine rolü başkası oynar. Futbolda olur; sakatlanır yerine başkası girer. Tanığın, şahidin yedeği olur mu?" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Eskişehir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özel, İmamoğlu davası hakkında konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pınar hemşireyi öldüren eşine müebbet hapis Pınar hemşireyi öldüren eşine müebbet hapis
Trump’ı çok zor günler bekliyor ABD’nin askeri kaybını İran açıkladı Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz!
Arne Slot itiraf etti: Liverpool’un Galatasaray korkusu Arne Slot itiraf etti: Liverpool'un Galatasaray korkusu
Londra’da yüzlerce kişiden İran protestosu Londra'da yüzlerce kişiden İran protestosu
Daha attığı imza bile kurumamıştı Sidiki Cherif’in değerinde inanılmaz artış Daha attığı imza bile kurumamıştı! Sidiki Cherif'in değerinde inanılmaz artış

21:32
Cem Yılmaz Madrid Havalimanı’nda yeni sevgilisiyle görüntülendi
Cem Yılmaz Madrid Havalimanı'nda yeni sevgilisiyle görüntülendi
20:52
ABD-İsrail’in İran’a saldırılarından sonra Irak’ın petrol üretimi yüzde 60 düştü
ABD-İsrail'in İran'a saldırılarından sonra Irak'ın petrol üretimi yüzde 60 düştü
20:21
Türkiye, KKTC’ye 6 adet F-16 konuşlandıracak
Türkiye, KKTC'ye 6 adet F-16 konuşlandıracak
19:59
Suudi Arabistan’da yerleşim alanına askeri mühimmat düştü 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Suudi Arabistan'da yerleşim alanına askeri mühimmat düştü! 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
19:58
İran’ın İsfahan şehrinde radyasyon tesisi vuruldu
İran'ın İsfahan şehrinde radyasyon tesisi vuruldu
19:02
Canlı anlatım: Kadıköy’de 4 gol var
Canlı anlatım: Kadıköy'de 4 gol var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 22:02:43. #7.12#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özel, İmamoğlu davası hakkında konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.