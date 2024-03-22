CHP Genel Başkanı Özgür Özel: \'Atatürk\'ün partisini bırakanları bir daha içeri sokmam\'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Buca ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Özel, "Atatürk'ün partisini bırakan, karşısına geçen yarışan ve AK Parti'ye seçim kazandırmak için umut olan, partiyi bölen, partiyi yoran kimseyi bir daha bu partinin kapısından içeri sokmam" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi program yapmak için geldiği İzmir'de programlarını sürdürmeye devam ediyor. İlk olarak Şehit Yakınları ve Gaziler Buluşması gerçekleştiren daha sonra da Ege İhracat Birlikleri'ni ziyaret eden Özel, daha sonra da Havagazı Fabrikası Kültür Merkezinde düzenlenen Romanlar Buluşması etkinliğine katıldı. Buradaki programlarını bitiren ve Buca'ya geçen CHP Genel Başkanı, vatandaşlarla bir araya geldi. Buca Belediye Başkanı Adayı Görkem Duman ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay için oy isteyen Özel, "Büyükşehir Belediye Başkanımız şimdi Kiraz'da bir iftar programına gitti. Ben onun hem selamlarını size getirdim hem de Cemil Tugay için Görkem kardeşime oy veren herkesten bir oy istiyorum" dedi.
"Bu parti Atatürk'ten emanet"
Partinin bayrağının, adının, logosunun, Buca'daki adayının belli olduğunu ifade ederek Buca'da aday gösterilmeyen ve CHP'den istifa edip İYİ Parti'den aday olan Suat Nezir'e yüklenen Özel, "Birileri aday adayı olacak. Sonra parti bir aday belirleyecek. 'Küstüm oynamıyorum' diyecek. Atatürk'ün partisini bırakıp başka partiye gidecek. Ondan sonra ben de CHP'liyim. Gerekirse geri dönerim. Senin yaptığın o macerada AK Parti tehlikesi kapıdayken sanki Sosyal Demokrat Partiler ile yarışıyoruz. AK Parti tehlikesi varken partinin gidip oylarını bölen ondan sonra 'kazanırsam dönerim'. Onlar eskidendi. Atatürk'ün partisini bırakan, karşısına geçen yarışan ve AK Parti'ye seçim kazandırmak için umut olan, partiyi bölen, partiyi yoran kimseyi bir daha bu partinin kapısından içeri sokmam. Partinin adı belli, kurucusu belli, bayrağı belli, genel başkanı belli, aha da adayı belli. Görkem Duman kardeşim. Bunu özellikle ifade edeyim. Cumhuriyet Halk Partisi kimliği, aday olunana kadar cepte duracak, aday olunmayınca çekmeceye atılacak. Daha sonra tekrar alınacak bir kimlik değildir. Atatürk'ten emanettir, bırakanla işimiz olmaz. Bir yandan elbette kentin kazanımlarını, Cumhuriyet'in kazanımlarını muhafaza edeceğiz. Bir yandan belediyecilikle ilgili mevcut belediye başkanımızın hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu hizmetleri arttırarak devam edeceğiz" dedi. - İZMİR
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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, MHP Bursa teşkilatları tarafından düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin hedef birliği olduğunu ve Türkiye'yi dünyanın en güçlü 10 ülkesi içine sokmayı amaçladıklarını belirtti. Ala, ayrıca yerel yönetimlerdeki seçimlerin Türk milletinin beka savunması olduğunu vurgulayarak, Cumhur İttifakı olarak Bursa'da tam bir uyum içinde çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Bakan Yumaklı, AK Parti'nin Ak belediyeciliği ile vaat ettiklerini gerçekleştiren bir parti olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Esenyurt'ta Vanlılar İftar Programı'na katıldı. Yılmaz, belediyelere ayrım gözetmeden kaynak dağıtıldığını belirterek, 2002 yılında belediyelere ayrılan kaynağın 2022 yılında 270 milyar TL'ye, 2023 yılında ise yaklaşık 500 milyar TL'ye çıkarıldığını söyledi. Yılmaz, ayrıca AK Parti'nin Kürtlerin partisi olduğunu vurgulayarak, her türlü ayrımcılığa ve ötekileştirmeye karşı olduklarını ifade etti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarıyla buluştuğu iftar programında bütün imkanlarla ailelerin yanlarında olmaya çalıştıklarını belirterek, "Bu kapsamda bugün, şehit yakını, gazi ve gazi yakını 591 kardeşimizin atamasını gerçekleştirdik" dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kayseri İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programında konuştu. Babacan, Türkiye'nin önemli bir seçim sürecinde olduğunu belirterek, DEVA Partisi'nin 4 yaşında olduğunu ve yerel seçimlerle ilgili eylem planını iki yıl önce açıkladıklarını söyledi. Ayrıca, DEVA Partisi'nin belediyecilikte siyasi etik kurallar bildirgesini ilk kez açıkladığını ve bu konuda yasal düzenleme yapmaya çalıştığını ancak reddedildiğini ifade etti. Babacan, konuşmasının ardından partisinin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Göz ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da yapılan operasyonlarda 1 Haziran 2023 ile 15 Mart 2024 arasında 19 bin 746 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, Adana Valiliğinde gerçekleştirilen Huzur ve Güvenlik Toplantısı'nda, seçim güvenliği ve terörle mücadele konularını ele aldıklarını belirtti. Ayrıca, organize suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 10 örgütün çökertildiği ve uyuşturucu satıcılarına yönelik 1646 operasyon düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Tekirdağ'da katıldığı iftar programına telefonla bağlanarak vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, vatandaşlara ramazanlarını tebrik ederken, Tekirdağ'ın gerçek belediyecilikle tanışması gerektiğini vurguladı. Bakan Bolat ise Şarköy ve Büyükşehir Belediyesini Cumhur İttifakı'nın kazanacağını söyledi ve vatandaşlardan destek istedi.
Kilis Valiliği tarafından kentte ikamet eden şehit aileleri ve gaziler onuruna düzenlenen iftar yemeğine Vali Şahin ve protokol üyeleri de katıldı. Vali Şahin, konuşmasında şehitlerimizin ve gazilerimizin önemine vurgu yaparak, onların fedakarlıklarını asla unutmayacaklarını belirtti.
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