CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısını lanetledi.
Özel, terör saldırısına ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Ankara Kahramankazan'da TUSAŞ tesislerine yönelik olarak gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyorum. Saldırıda şehit olan yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, milletimize başsağlığı diliyorum. Terörü kimden ve nereden gelirse gelsin lanetliyorum."
Son Dakika › Politika › CHP Genel Başkanı Özel, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısını lanetledi - Son Dakika
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